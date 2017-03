Olimpiai bajnokkal versenyezhettek a győri fiatalok

A közönség különféle sportokat – mint a falmászás, lasertag, gördeszka, darts, pingpong – is kipróbálhatott. Ráadásul ergométeres evezésben össze is mérhették erejüket a háromszoros olimpiai bajnok kajakossal, Kammerer Zoltánnal, aki fiával, Gergővel érkezett az eseményre.



A mozgalom célja, hogy a számítógépes játékok kedvelőit, a „gamereket" egészségesebb életmódra ösztönözze. A mozgalom minden hónapban ingyenesen látogatható, változatos sportprogramokat, életmód tanácsadást kínál, hogy megmozgassa a magyarországi játékos közösséget.



Magyarországon ugyanis mindössze a teljes lakosság 7 százaléka sportol rendszeresen, szemben a 30 százalékos európai átlaggal. Életmódbeli váltásra lenne szükség, többek között azon fiatalok esetében is, akik számára a szabadidős tevékenységek jelentős része a számítógéphez vagy a videojátékokhoz köthető.



A „keményvonalas" játékosok átlagosan napi 6 órát töltenek a számítógép előtt, így ez a réteg több szempontból veszélyeztetett: az elhízás, az egészségtelen táplálkozás és az ezekből adódó megbetegedések gyakran előfordulnak ebben a közegben. Tekintve, hogy egyre fiatalabbak kapcsolódnak be az elektronikus játék világába, ezt a problémát komolyan kell venni és nagy hangsúlyt kell fektetni az egészséges életmód üzeneteinek átadására – de úgy, hogy az üzenet valóban célba érjen.



Bár a sorozat programjának gerincét a változatos és érdekes sportok adják, maga az esemény nem csak és kizárólag a testmozgásra korlátozódik. A szervezők feladatuknak érzik, hogy a videojátékokon szocializálódott generációt testmozgásra ösztönözzék, és megismertessék velük a sportok szeretetét és a mozgás örömét. Ugyanakkor maga a mozgalom és a rendezvény jóval átfogóbb és sokrétűbb kikapcsolódást kínál az érdeklődők számára. Érdekes és friss kulturális csemegékkel, technikai innovációk bemutatásával, kerekasztal-beszélgetésekkel és előadásokkal kívánják kimozdítani a monitorok elől a „gamereket".



A szülők felvilágosítása is hasonlóan fontos, mert ők azok, akik nap mint nap szembesülnek a problémával, és akik hatni tudnak a gyerekekre, de megfelelő felkészítés nélkül és rossz kommunikációval még inkább elszigetelhetik saját gyermekeiket a külvilágtól és saját maguktól.



Kammerer Zoltán, az öt olimpiát megjárt kajakos így emlékszik arra, hogyan kezdett sportolni: „Focista szerettem volna lenni, Nyilasi Tibor volt a példaképem, de aztán nem voltam annyira tehetséges, így a kajak lett a sportágam, amit természetesen nem bánok. Bár a mi időnkben nem volt ennyi játék, nagy szó volt, ha valakinek volt Commodore-számítógépe a környéken, mégsem sportoltak többen, mint most. A mi osztályunkból a harminc gyerekből talán hárman-négyen jártunk edzésekre. A különbség annyi, hogy sokkal több a lehetőség, a gyerekek ugyan mindent kipróbálnak, de kevésbé kitartóak, s nemcsak hamar váltanak, hanem előbb fel is adják. Fiam is hasonló cipőben jár, hiszen versenyszerűen focizott, de most éppen a kamaszkorát éli, s nehéz rávenni a sportra."



Kammerer Zoltán annyit még elmondott: játékkonzolon időnként ő is játszik – elsősorban Forma–1-et.