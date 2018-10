Október hatodikára emlékeztek a győri Batthyány téren - fotók

Forradalom és szabadságharc vértanúira emlékeztek pénteken a győri Batthyány téren, a Batthyány-emlékoszlopnál. A város megemlékezésén intézmények, szervezetek, iskolák helyezték el koszorúikat, hogy fejet hajthassanak a 169 éve kivégzett aradi tizenhárom emléke előtt.Somogyi Tivadar alpolgármester a halálba menő Aulich Lajos búcsúszavait választott mottóul: Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot." Hozzátette: a vértanúk tudták, hogy hogy amit ők életükben tettek, azzal egy egész nemzetet szolgáltak, halálukkal is ezt teszik. A Haynau által vezetett bosszúhadjárat, bár óriási sebet ütött egy nép testén, még ma, 169 évvel később is emelt fővel és büszkeséggel a szívünkben emlékezünk rájuk.