Október 23. - Ünnepi műsor, megemlékezés, koszorúzás - mutatjuk a hosszú hétvége programjait

Iskolai ünnepség Darnózselin. Fotó: Talpas Balázs

Községháza, 16 óraBeszédet mond Szabó Zsolt polgármester. A műsorban közreműködnek az iskola diákjai és a Rábca Dalkör. Az ünnepség után koszorúzást tartanak a községháza melletti kopjafánál.Hősi emlékmű a Templom téren, 17.15 óraÜnnepi beszédet mond Pavlóczki Béla helytörténész, történelemtanár. A megemlékezés után 18 órakor ünnepi szentmise kezdődik a templomban.Kultúrház, 14.30 óraAz iskolások adnak ünnepi műsort, majd koszorúzás lesz a polgármesteri hivatal épületénél.’56-os emlékmű, 15 óraKoszorúzás. Ünnepi beszédet mond Horváth Klára polgármester.Régi temető, 15.30 óraKoszorúzás.Városi sportcsarnok, 15 óraÜnnepi megemlékezés, koszorúzás.Templom, ’56-os emlékmű, 15 óraSzentmise, koszorúzás az emlékműnél, ünnepi műsor a művelődési házban.Soproni úti ’56-os emlékmű, 18 óraFáklyás felvonulás indul a városháza elől 17.45-kor, ahol ünnepi beszédet mond dr. Varga Judit, az európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkár.Sportcsarnok, 18 óraAz ünnepi műsorban közreműködnek a Szigetköz Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 7. osztályos tanulói és az Őszirózsa Nyugdíjasklub Egyesület Énekkar.Faluház, színházterem, 9.40 óraÁltalános iskolások emlékműsora.Faluház, 1956-os emléktábla, 17.30 óraÜnnepélyes zászlófelvonás, ünnepi beszéd: Kovács Andor Tamásné. Koszorúzás és gyertyagyújtás a hősök emlékére.Iskolai aula, 18 óraA programban a Borostyán Kórus dalcsokra, Mesterházy József polgármester köszöntője, az általános iskolások műsora szerepel. Az érdeklődők Szabó Nóra és Varga Viktória kiállítását is megtekinthetik a kultúrházban.Művelődési ház, 17 óraÜnnepi megemlékezés. Műsort adnak az óvodások és a néptáncosok.’56-os emlékmű, 16 óraBognár Zoltán polgármester köszöntője után ünnepi beszédet mond Firtl Mátyás – volt országgyűlési képviselő –, a Miniszterelnökség munkatársa. Ezt követően a diákok zenés irodalmi műsort adnak.Szabadidőközpont és Könyvtár színpadi terme, 16 óraÜnnepi beszédet mond: Horváth Tibor polgármester, fellépnek a Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola 5. a osztályos tanulói, a Rozmaring Népdalkör és Citerazenekar, a Pedagógus Nőikari Egyesület Fertőszentmiklós. Az ünnepélyes műsor után koszorúzás az ’56-os emlékműnél.Városháza I. emeleti folyosója, 9.30 óraGyőr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vezetői koszorút helyeznek el Szigethy Attila emléktáblájánál.Bisinger sétány – Golgota emlékmű, 10 óraKoszorúzási ünnepség. Ünnepi köszöntőt mond dr. Fekete Dávid, Győr alpolgármestere. Az ünnepi műsorban közreműködnek a Győri Nemzeti Színház művészei.Bezerédj-kastély, 17 óraKerületi ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére. Koszorúzás a kopjafánál.Közreműködik a Bezerédj Kórus.József Attila Művelődési Ház, 17 óra„Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország!" Zenés, irodalmi műsor az ’56-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésen a Pesti Zenés Színpad előadásában. Köszöntőt mond: Diligens Tibor önkormányzati képviselő.Újvárosi temető, 12 óraMegemlékezés az 1956-ban elesett, Újvárosban eltemetett áldozatokról dr. Lukácsi Zoltán kanonok, plébános és az Újvárosi Művelődési Ház kórusa közreműködésével. Emlékműsor a művelődési ház szervezésében.Hunyadi tér, a hivatal előtt, 17 óraIskolások műsora, koszorúzás.Dr. Baróti Lajos utca, 17 óraKoszorúzás a kopjafánál. Utána felavatják a Dr. Fehér János Egészségházat Kara Ákos országgyűlési képviselő és dr. Fehér Erzsébet professzor részvételével. Átadják a Dr. Fehér János-díjakat.Szigethy Attila tér, 10 óraSzőke László polgármester mond beszédet. Közreműködnek: Hegyeshalmi Kulturális Egyesület Erkel Ferenc Vegyeskara, Irodalombarát Köre, a Lőrincze Lajos Általános Iskola tanulói és a Hegyeshalmi Fúvós Egyesület.Általános iskola 1956-os emléktáblájánál, 15 óraÜnnepi beszédet mond dr. Tóth Imre történész, a Soproni Múzeum igazgatója. Közreműködnek az iskola 8. osztályos tanulói.Sportcsarnok Czank Vilmos Terme, 17 óraKöszöntőt mond Németh Tamás polgármester. A műsorban közreműködnek a helyi általános iskola diákjai és az Ikrényi Nefelejcs Dalkör.’56-os kopjafa és Balassi Bálint Művelődési Ház, 17 óraAz ünnepi megemlékezés koszorúzással kezdődik az ’56-os kopjafánál 17 órakor, majd fél órával később a művelődési házban folytatódik a program. Az ünnepi műsort a Moson-Szél Egyesület Boloct Színtársulata adja elő. Beszédet mond Simon Zsuzsa, a Mosonmagyaróvári ’56-os Egyesület elnöke.1956-os emlékmű (Fő tér), 9 óraMegemlékezés, ünnepi beszédet mond Hanusovszky István, a Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium igazgatóhelyettese.Faluház, 17.30 óraÜnnepi megemlékezés, közreműködik a Deák Ferenc Általános Iskola énekkara és irodalmi színpada, az Erkel Ferenc Énekkar. Ünnepi beszédet mond Szalánczy Zsolt alpolgármester.1956-os szobor, 16 óraMegemlékezés és koszorúzás. Beszédet mond Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő. Ezt követően koszorúzás Csémi Máté és Ács Lajos emléktáblájánál.Jézus Szíve római katolikus nagytemplom, 18 óraEmlékmise.Szolgáltatóház, 14 óraÜnnepi megemlékezés.Kultúrház (Kossuth tér 9.), 15 óraBeszédet mond Lendvai Ivánné polgármester. Közreműködnek a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és a Szigetgyöngye Nyugdíjasklub énekkara.12 óra: Ünnepélyes zászlófelvonás a községháza előtt (Fő u. 10., rossz idő esetén: Fő u. 30.). Közreműködnek: a Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola 6. és 8. osztályos diákjai és a Pacsirta kórus.10. 22., hétfőReformátus Imaház előtti tér (Ujhelyi Imre tér 18.), 17.30 óra (rossz idő esetén: kultúrház, Fő u. 30.)Koszorúzás Gulyás Lajos mártír református lelkész emléktáblájánál, az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából. Közreműködnek: a Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola 6. osztályos diákjai és a Pacsirta kórus.„Pesti srác" szobra, 9.45 óraKoszorúzás a „Pesti srác" szobránál, majd a polgármesteri hivatalnál elhelyezett emléktáblánál.Közösségi ház 10.30 óraÜnnepi műsor a közösségi házban, ünnepi beszédet mond: Székely Zoltán, a Hansági Múzeum igazgatója.Baross Gábor Faluház, 17 óraKöszöntőt és ünnepi beszédet mond Csaplár Zoltán polgármester, Áldozó István, a Győr Megyei Levéltár igazgatóhelyettese. Az ünnepi műsorban közreműködnek a mecséri fiatalok. Az ünnepség előtt a községházán lévő 1956-os emléktáblát is megkoszorúzzák.’56-os emlékmű, 15.30 óraÜnnepi műsor.Mosonvármegyei MúzeumSzabad hazában. Tóth Máté történész-muzeológus ’56-os tárlatvezetése iskolák részére, előzetes bejelentés alapján. A tárlat a múzeum nyitvatartási idejében péntekig látogatható.Nepomuki Szt. János-plébániatemplom, 9.45 óraÜnnepi szentmise.Mosoni temető, 10.45 óraMegemlékezés. Beszédet mond Rongits László, a Mosonmagyar-óvári ’56-os Egyesület tagja. Imát mond Kapui Jenő plébános. Műsort ad a GYSZSZC Haller János Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakiskolája.Flesch Károly Kulturális Központ, 16 óraIn memoriam 1956. Kelemen Benő Benjámin és Ölveczky Gábor plakátkiállítása. A kiállítást dr. Andreides Gábor történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatalának főállású kutatója és Jász Attila József Attila díjas-költő nyitja meg.Színházterem, 17 óraHivatalos városi ünnepség. Beszédet mond dr. Árvay István polgármester. Galambos Attila: Igazságtalanság – történelmi drámajáték. Közreműködik: Varga Kristóf és Levéli Karolin, az Ars Longa Theatrum tagjai.Flesch Károly Kulturális Központ, 12 óraGalambos Attila: Igazságtalanság – történelmi drámajáték. Előadás középiskolások részére.Flesch Károly Kulturális Központ, 10 óraA Sorsfordítás című tablókiállítás megnyitója. Köszöntőt mond: Pausits István önkormányzati képviselő. A kiállítást megnyitja Máthé Áron történész, szociológus, a NEB elnökhelyettese.Az erőszakos kollektivizálás történetét bemutató országos vándorkiállítás. November 15-ig látható az intézmény előtti téren. Apáink földje – Rendhagyó történelemóra. Előadók: Galambos István történész, kutató.GYMSZC Hunyadi Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, „A" épület (Dr. Gyárfás József u. 3.), 13 óra’56-os kaszinó. Diákvetélkedő és kiállítás.Evangélikus templom, 18 óraRequiem ’56. Istentisztelet az ’56-os mosonmagyaróvári sortűz áldozataiért. Közreműködik a Halmos László Énekegyüttes.Városi gyásznap.A GYMSZC Hunyadi Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 12 óraKoszorúzás az ’56-os emléktáblánál.A Hunyadi-iskola udvara, 12.30 óraTisztelgés az ’56-os diákáldozatok emléke előtt. Beszédet mond Ipcsicsné Gönye Anikó könyvtáros.Gulyás Lajos-emléktábla – Bolyai-iskola, II. egység, Szent István király út 6. (Gulyás Lajos utca felőli oldal), 13 óraKoszorúzás. Megemlékező beszédet mond Csáfordy Julianna nagytiszteletű református lelkipásztor.Karolina Kórház és rendelőintézet (Csaba utcai bejárat felől), 13.20 óraKoszorúzás az épületen elhelyezett emléktáblánál. Beszédet mond Gábor Józsefné, a Mosonmagyaróvári ’56-os Egyesület elnöke.Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar (Vár tér 2.), 14 óraMegemlékezés és koszorúzás a várépület előtt. Beszédet mond Fazekas Imre, az Óvári Gazdászok Szövetségének elnöke.Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal, 15 óraMegemlékezés és koszorúzás. Beszédet mond dr. Kósa Lajos, a Mosonmagyaróvári ’56-os Egyesület tagja.Magyaróvári temető, Városkapu tér, 16 óra16 óra: Megemlékezés és koszorúzás. Beszédet mond Székely Zoltán múzeumigazgató (Hansági Múzeum). Műsort adnak a piarista gimnázium, általános iskola diákjai.16.30 óra: Gyalogos felvonulás a Gyász térre (különjárati autóbusz indul a Terv utca elejéről).’56-os Emlékpark és Gyász tér, 17 óraKegyeleti megemlékezés. Megemlékező beszédet mond Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár. Az áldozatokért, túlélőkért imát mond Kapui Jenő címzetes kanonok. Ünnepi műsor. Forradalom – Remény – Szabadság... A koszorúzáson közreműködik a Kühne Koncert Fúvószenekar, Hernádi Sándor vezényletével és a 70. Széchenyi István Cserkészcsapat.Magyaróvári temető, Városkapu tér, 10 óraKoszorúzás a feltételezett tömegsír helyén felállított obeliszknél.GYSZSZC Bolyai János Általános Iskolája, Informatikai és Közgazdasági Szakgimnáziuma, II. sz. egység (Szent István király út 6.), 9 óraMagyar Katalinra emlékezünk. Beszédet mond dr. Iváncsics János alpolgármester. Az ünnepi műsorban az 5. a és az 5. c osztály tanulói szerepelnek.Emlékpark, 17 óraÜnnepi beszédet mond dr. Tó-ásóné Gáspár Emma polgármester, koszorúzás, közreműködik a Máriakálnoki Dalkör.Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére emelt emlékműnél (Radnóti utca), 17 óraA koszorúzással és gyertyagyújtással egybekötött ünnepélyen részt vesznek a Győri Önkéntes Területvédelmi Tartalékos Század önkéntesei. Ünnepi beszédet mond Friderics Cecília polgármester. Közreműködnek a Nagyszentjánosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola diákjai: Kurdi Zsüliett, Szalay Alexandra, Bóka Mátyás, Jakab Dávid.Keresztelő Szent János római katolikus templom, 17 óraSzentmise az 1956-os áldozatok lelki üdvéért, majd koszorúzás Maráz Lajos plébános emléktáblájánál. Az 1956-os forradalomról és a mosonmagyaróvári eseményei-ről Reisinger Attila író tart előadást.Általános iskola, 15.30 óraÜnnepi műsor, Kara Ákos államtitkár beszéde.Utána fáklyás felvonulás, koszorúzás a Szent István téri emlékműnél.Művelődési Ház, 16 óraIskolások műsora.Közösségi ház, 18 óraÜnnepi beszédet mond Farkas Ciprián, a Fidesz soproni szervezetének alelnöke. Utána iskolások, továbbá Sík Frida és Venczel-Kovács Zoltán, a Győri Nemzeti Színház művészeinek műsora.Faluház, 18 óraAz 1956-os községi ünnepi műsort a Békefi Ernő Általános Iskola és AMI 8. osztályos tanulói, valamint a Vox Carissima kórus adják. Ünnepi beszédet mond: Jakab Gábor tanár.Temető alatti emlékpark, 16 óraKöszöntő, iskolások műsora és koszorúzás.Kultúrház, 15 óraAz érdeklődők ünnepi műsort hallgathatnak meg.Soproni Egyetem, ’56-os emlékmű, 16.30 óraAz ünnepi megemlékezésen köszöntőt mond dr. Alpár Tibor kutatási és külügyi rektorhelyettes, ünnepi beszédet mond dr. Ifj. Sarkady Sándor történész. Közreműködik Orbán Júlia és Bende Attila.Széchenyi tér – 1956-os emlékmű, 18 óra (esőhelyszín: Soproni Petőfi Színház)Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából. Ünnepi beszédet mond Fodor Tamás polgármester. Közreműködnek Papp Attila és Molnár Anikó színművészek, valamint a Sopron Balett.Általános Iskola, 15 óraA falu és az iskola együtt tartja ünnepi megemlékezését, utána koszorúzás az ’56-os emlékműnél.Dózsa utcai temető, 17.45 óraElőtte délután öt órától szentmise és koszorúzás, emlékműsor lesz a művelődési központban. Az ünnepi szónok Ivancsics Ferenc, a megyei önkormányzat alelnöke lesz, majd fáklyás felvonulás indul a Hősi és áldozati emlékműhöz.1956-os emlékmű, 10 óraKoszorúzás, ünnepi megemlékezés. Beszédet mond Michl József polgármester. Közreműködik: Jenei Márta, a Menner Bernát Zeneiskola fúvószenekara Belső Máté vezetésével és a Tatai Református Gimnázium. A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár Zenekara ünnepi hangversenyt ad 18 órakor a Szent Kereszt-plébániatemplomban.Művelődési ház (Fő utca 80.), 18 óraKözreműködnek a Kisfaludy Ká-roly Általános Iskola 8. osztályos diákjai és a Téti Ifjúsági Fúvószenekar. A műsort fáklyás felvonulás követi az 1956-os emlékparkba, ahol elhelyezik a megemlékezés koszorúit és ünnepi beszédet mond Kováts Zsuzsanna, a Téti Hagyományőrző Egyesület elnöke.Önkormányzat kultúrterme, 18 óraÜnnepély, díszpolgári címek, emlékérmek és emléklapok átadása.Faluház díszterme, 17 óraÜnnepség és megemlékezés.Hősi park, 10.30 óraMegemlékező ünnepség.Művelődési ház, 17 óraÜnnepi megemlékezés.