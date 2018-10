Ökomanók Örökös Ökoiskolája lett a győri Gyakorló

Dr. Ruppertné Hutás Kinga és Rozsos Katalin is környezettudatosságra neveli a gyerekeket.

Az ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nemcsak a tanításban, hanem az iskolai élet minden területén érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei. Az iskola működtetésében éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során.Az elismerés hazai bevezetéséhez az ENSI (Iskolai Környezeti Nevelés Kezdeményezés) nemzetközi hálózat ökoiskola programja adta az alapot. Az iskolák önértékeléses pályázata alapján az Ökoiskola, Örökös Ökoiskola cím odaítéléséről Magyarországon a környezetvédelemért felelős minisztériumok döntenek. A programhoz tartozik a címet elnyert köznevelési intézmények tudásmegosztó és tudásbővítő hálózata, a tanítási modulok, pedagógus továbbképzések, szakmai rendezvények rendszere. Idén már csaknem ezer általános- és középiskola viselheti hazánkban az Ökoiskola, vagy az Örökös Ökoiskola címet.

Pedagógusaink alapvető célja, hogy környezet- és egészségtudatosságra neveljük a gyerekeinket. Ilyen szempontból is borzasztóan fontos a mai társadalomban az általános iskolák szerepe. Ha a 6-14 éves korosztályban sikerül valamit elültetni, ők lelkesen terjesztik tovább megszerzett ismereteiket a környezetükben. A szülőket, a tágabb családot is képesek „megfertőzni" ezzel. Az étkezéstől a kertészkedésig, a szelektív hulladékgyűjtéstől a tudatos vásárlásig megpróbáljuk a tanítási óráinkba is beleilleszteni az ökotudatosság szemléletét. Ha nem nyertük volna el ezt a címet, akkor is mindenki ilyen szellemiségben dolgozna a közösségünkben. Jó érzés, viszont, hogy észrevették ezt, és azt mondják, jól csináljuk"

– hangsúlyozza Dr. Ruppertné Hutás Kinga, a Gyakorló-iskola igazgatója.Az ökoiskolai területet Rozsos Katalin koordinálja a Gyakorlóban, ahol a környezettudatosság folyamatosan előtérben van, az egész éves iskolai munkatervek része lett, és célirányos programok követik egymást annak érdekében, hogy ne is eshessen ki a gyerekek mindennapi rutinjából.

Azért tartom különlegesnek ezt a díjat, mert az adottságaink itt a belvárosban sok szempontból fantasztikusak, ugyanakkor zöldfelületünk, kertünk nagyon kevés van. Mégis, ilyen körülmények között sikerült elnyernünk az Örökös Ökoiskola címet. Első ízben 2011-ben váltunk Ökoiskolává, amit 2014-ben meg kellett erősítenünk, idén pedig elnyertük az Örökös Ökoiskola címet. A szelektív hulladékgyűjtés, az iskolagyümölcs program, a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos világnapok tartalmas megünneplése, az egészségnap, az erőgazdasággal, nemzeti parkkal közös programok is szerepet játszottak ebben. Közben mi, oktatók is egyre környezettudatosabbak lettünk"

– mondja Rozsos Katalin.Az Ökoiskola címre beadott pályázat az elvégzett munkák bemutatásából áll, és önértékelési pályázatot kell kitölteni hozzá azon túl, hogy a szülők, a diákok, a fenntartó és az egész tantestület együttes támogatását is igényli. A Széchenyi István Egyetem is hathatósan segíti a Gyakorlót ebben. Dr. Ruppertné Hutás Kinga például hetente jár ökomanóival az Apáczai-kar iskolakertjébe. Konyhakerti vagy gyógynövényeket ültetnek, ők nevelik, és be is aratják a termést. A múlt héten például epret palántáztak. Egészen korán, második- harmadik osztályos korukban kezdik a gyakorlósok a kertészkedést. Telente pedig az ökomanók csapata az iskola szobanövényeit ápolja ugyanilyen gondossággal. Egyenként letörölgetik a leveleiket, lazítják, frissítik a földjüket. Így aztán elmondhatják, hogy

nem ér engem veszedelem,/ magamat is elültetem./ Kell ez nagyon, igen nagyon, / napkeleten, napnyugaton -"