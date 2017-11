Ó, ha a karácsonyt a saját tavunkon korcsolyázva tölthetnénk Győrben...

“Szeretne egy nyaralót 14500 nm-es fákkal körülölelt, teljesen bekerített telken saját tóval, ami egyben otthona is lehet.?A tó kb. 6000 nm-en terül el, tiszta vízzel amelyben fürödni, és horgászni is lehet.Nem kell fárasztó utazással töltenie idejét, itt megtalálja saját kis Balatonját , kipihenheti mindennapi fáradalmait, élvezve a csodálatos lélekben és testben feltöltő természetet..Gyönyörű fák ölelésében lelhet erre a 185 nm-es ingatlanra rálelni, amely 3 irányból is a tó és virágos kert panorámájára néz.Győrtől 5 km-re a keleti elkerülő út közelében Vámosszabadin /autópálya, Belváros, Audi, Bp. Bécs könnyen elérhető./ helyezkedik el.HIGGYE EL, NEM TÚLZÁS!A ház minőségi anyagokból 2006-ban színvonalasan megépített, a mai kor követelményeinek megfelelően, lakterülete 185 nm, tetőtér beépíthető. [...] Napfelkeltében, naplementében, holdfényben, a csillagok fényében élvezheti ezt a harmóniát a teraszról, madárcsicsergés közepette, reggelinél, vacsoránál,baráti vagy családi összejöveteleknél, amit ez az otthon nyújt. Nyugodtan teheti, hisz közvetlen közelben nincs szomszéd."