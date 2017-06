Nyulakra és teknősökre ülhetnek a gyerekek Győrben

„Újabb játékos látványosság a város több pontján" címmel tartott csütörtök délelőtt sajtótájékoztatót Dr. Somogyi Tivadar győri alpolgármester. A belvárosi gyorsétterem udvarán egy győri kötődésű amatőr szobrászművész munkáit az átadás előtt gondosan letakarták. Az ünnepélyes leleplezés után kiderült, nyulakra és egy teknősre ülhetnek mostantól itt a gyerekek.



„Akármennyire korszerűek, a játszótereket fejleszteni kell, még pedig úgy, hogy figyelni kell, mit szeretnek a gyerekek. Egy éves kor után elkezdenek mászni öt éves korukig. Azon gondolkodtam, mit lehetne tenni, hogy ezt a mászást kielégítsük" – mondta az alpolgármester, jelezvén, hogy külföldön látott hasonlót.



„Nagyon megtetszett, konzultáltam, hogy meg tudjuk–e Győrben is csinálni. S akkor jött, hogy ne csak nyúl legyen, legyen teknős is. Olyan állatot kellett faragni, amiből nem áll ki bökő, csúszkálni nem tud rajta a gyerek, de ha lepottyanik, akkor sem történik semmi. A Győr-Szollal megbeszéltük, hogy alá gumis dolgot teszünk, így most a választott kerületembe, ide, a Damjanich utcában és a Batthyány térre kerülnek ilyen játékok."



A sajtótájékoztatón az is kiderült, a szobrász a teknősnél a galapagosi óriásteknős formáját próbálja követni.