Nyolcszázmillió jut hat település iskolájára Győr környékén

Pályázati sikerek

2,8

milliárd

forint pályázati támogatást nyert el eddig összesen iskolái modernizálására a Győri Tankerületi Központ teljes illetékességi területén.

Koroncó iskolája 24,4, míg a rábapatonai 26,3 millió forintos európai uniós pályázati támogatásból újul meg. A pénzből jövő szeptemberre többek között kiscsoportos szobákat alakítanak ki, eszközöket vásárolnak, megtörténik az udvar, a sportpálya, a villamos hálózat és a fűtés rekonstrukciója.Ennél is nagyobb volumenű munkálatok zajlanak majd 2020-ig a téti Kisfaludy Károly Általános Iskolában, illetve annak mórichidai, rábacsécsényi és győrszemerei tagintézményében, összesen 736,4 millió forintból. A pénzből a felújítások mellett műfüves pálya, tornaszoba, nyelvi labor és informatikaterem létrehozására, illetve az épületek komplex akadálymentesítésére is futja.Gyopáros Alpár, a Rábaközt, Sokoróalját és a Rábca-torok egy részét felölelő választókerület országgyűlési képviselője kifejtette: körzetébe eddig hatmilliárd forint támogatást ítéltek oda csak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból. Így például Ikrényben és Gyarmaton óvoda-, Győrsövényházon és Bezin óvoda- és iskola-, Rábacsécsényben orvosirendelő-, Csikvándon szennyvíz-, Rábapatonán kerékpárút-beruházásra kerülhet sor, míg Tét városi övezet rehabilitációjára és betonüzemfejlesztésre, Koroncó pedig csapadékvíz-elvezetésre is nyert pénzt. Tanuszoda épülhet Kapuváron, Csornán és Téten. A politikus kiemelte: a 83-as főút győri, Metro áruház környéki részének átépítése már elkezdődött, utána pedig az egész Pápáig tartó szakaszt négysávossá bővítik, valamennyi települést elkerülő nyomvonallal.Gyopáros Alpár azt is megjegyezte, hogy az országban 400 település 527 iskolájában, több mint 80 milliárd forintból zajlanak a koroncóihoz, a rábapatonaihoz vagy a tétihez hasonló beruházások. „Ez az elmúlt száz év legnagyobb iskolafelújítási programja" – jelentette ki.