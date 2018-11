Nyolc évet vártak a babákra, az édesapa infarktust kapott, bajban a győri család

"Nyolc évet vártunk rájuk, de nemrégiben megszülettek ikerlányaink. Édesapjuk azonban februárban már a második szívinfarktuson esett át, most is műtétre vár: dolgozni nem tud, alig 20 ezer forint a havi jövedelme" - mondta Erdélyi Katalin, akinek családját emiatt is segítette a Lapcom Média Alapítvány.





Az édesapa azonban februárban már a második szívinfarktuson esett át, jelenleg is műtétre vár: dolgozni nem tud, rokkantsági ellátása alig 20 ezer forint. Az édesanya családi pótlékot és gyest kap.

Együtt: Erdélyi Katalin az egyik kislányával.

"Most jön a fűtési szezon, rengeteg a kiadásunk a kicsik miatt, ráadásul az elárverezett lakás miatt is aggódunk" – mondta a családanya. A Jóakarat hídja ebben a nehéz helyzetben segített, a Lapcom Média Alapítványon keresztül olvasóink támogatását juttattuk el a családnak. Ha támogatást adna vagy kérne



A Lapcom Média Alapítvány várja a jóakarat forintjait. Adományaikat a mai számunkkal együtt kézbesített sárga csekken fizethetik be vagy átutalással, a 12096705-01312657-00100008-as számlaszámra is eljuttathatják hozzánk. Az alapítvány segítségét kérő olvasók jelentkezését a Kisalföld-szerkesztőség, 9021 Győr, Újlak utca 4/A postacímre vagy az alapitvany@kisalfold.hu e-mail-címre várjuk.