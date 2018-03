Nyitott sorompónál jött a vonat a szabadhegyi vasúti átjáróban - Kijavították a sorompók hibáit - videó

Külön okai voltak a sorompók zavarának az egyes győri átjárókban: Csanakon és Szabadhegyen. Kiküszöbölték őket. A MÁV sajtóosztálya hangsúlyozta: a KRESZ betartása mellett ilyenkor sem lehet vészhelyzet, s köszönik az autósoknak az óvatosságot.Csütörtökön beszámoltunk olvasónk videója nyomán arról, hogy Győrben a Jereváni úton nyitott sorompónál jött a vonat, miközben a fénysorompó pirosan villogott. Kiderült ezután, hogy a csanaki átjárónál még a fényjelző is szabadot mutatott, mégis elindult jött a kürtölő mozdony.A MÁV azt válaszolta, hogy a jereváni úti sorompó üzemzavarát tegnap délután négy után megszüntették, a csanaki sorompónál pedig még február 25-én reggel elromlott egy automata szerkezet. Ezt rövid időn belül kicseréltek, de utána szerdán megcsúszott egy burkolatelem a vágányok között, s szintén hibát okozott. Az elemet másfél óra alatt a helyére igazították, ezután a sorompó üzemszerűen működött.A forgalmi szolgálattevőnél automatikusan érzékelte a biztosítóberendezés a hibákat, így a helyreállítás a gyakorlatnak megfelelően a lehető legrövidebb idő belül elkezdődött.A vasúti társaság álláspontja szerint ugyanakkor nem alakulhat ki vészhelyzet vagy baleset, ha betartjuk a KRESZ-t. Tehát az átjárót megközelíteni csak fokozott óvatossággal szabad, és ha bárhonnan vonat jön, meg kell állni. Ha van piros jelzés, nem szabad átmenni, s ha egyik lámpa sem villog, az sem jelent szabad jelzést – figyelmeztetett a MÁV, s emlékeztetett rá, hogy hibából eredő baleset hét éve nem történt.„A vasúttársaság köszöni az autósoknak, hogy a vonatkozó közlekedési szabályokat betartották és körültekintőek voltak az áthaladáskor" – üzenték.

Korábban írtuk

A történtekről megkérdeztük a MÁV-ot, azt ígérték, hamarosan írásban válaszolnak. Addig is azt tanácsoljuk: legyenek óvatosak és a KRESZ-nek higgyenek!

˝A sorompók az égnek állnak, miközben jön a vonat - elég lassan, és hosszan jelzett is a szerelvény - csütörtök délután 1 óra körül. Vasárnap is ugyanez volt - írta olvasónk, aki videót is küldött:Melyik a fontosabb? Dönthettek volna másképp is az autósok? – tettük fel az igazságügyi járműszakértőnek, Kulcsár Bélának a kérdést.Míg a fénysorompó pirosan villogott, a sorompókar égnek állt. Mivel a videón a vonat átsuhanását is látjuk, nem lehet kérdés, hogy meg kellett állni. De mit tegyünk, hogy a veszélyt kiküszöböljük egy ilyen helyzetben?– Mindenképpen meg kell állni. De nem arról van szó – feleli Kulcsár Béla –, hogy bármelyik jelzés fontosabb lenne a másiknál. Egyenrangúként kell kezelni a kettőt, s ha bármelyik tiltást jelez, akkor az szent és sérthetetlen. Ha a félsorompó fent van, de a fénysorompó pirosat mutat, akkor is megállunk, ha pedig fordítva lenne, fehér jelzésnél lent volna a sorompókar, akkor sem szabad senkinek kikerülgetni, azt gondolva, hogy szabad az út – figyelmeztetett.A szakértő egyébként csütörtökön a ménfőcsanaki átjárónál maga is azt látta, hogy nyitott sorompónál és fehér fénynél a vonat az átjárótól mintegy 40-50 méterre áll. A mozdonyvezető észlelhette a hibát, mert hangosan kürtölve indult el. A hangjelzéseket egyébként szinte egész délelőtt hallotta Ménfőcsanakon. A videó beküldője pedig azt jelezte, hogy a szabadhegyi eset már vasárnap is lejátszódott.