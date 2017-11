Nyitott kapuk a győri PÁGISZ-ban - újra várják a diákokat

Fotók: PÁGISZ

Ezen a héten szerda délután várta a Győri Műszaki SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája az érdeklődő hetedikes, nyolcadikos diákokat és szüleiket a Nyitott Kapuk Napja keretében.A nagy hagyományra visszatekintő szakirányok mellett új területekre is várják az ide jelentkező diákokat. A döntésben komoly segítséget nyújtott az érdeklődőknek, hogy a duális képzésben részt vevő partnercégek képviselővel is találkozhattak: a VILL-KORR Hungária, a NEMAK, az AUDI, a MELECS, az Engineer-instruments Kft, a SICK és a Busch-Hungária Kft információs standjai sok érdeklődőt vonzottak. Az elhangzottakat igazán hitelessé tette, hogy az iskola korábbi oktatói, diákjai is megjelentek a cégek képviseletében. Emellett a szakmai bemutatókat is az iskola jelenlegi diákjai tartották.A munka világa mellett a továbbtanulás lehetőségeiről is tájékoztatást kaptak a megjelentek: a Széchenyi István Egyetem Képviseletében Dr. Ballagi Áron tanszékvezető ismertette az egyetem és a PÁGISZ kapcsolatát, a közös munkát.A jelentős számú látogató pozitívan értékelte a felszereltség mellett az iskola diákjainak szakmai felkészültségét, a nyitott, barátságos légkört, amely az intézményben fogadta őket.ismét várja az iskola az érdeklődő diákokat és szüleiket.