Nyilvános Győr EKF-pályázata

A győri önkormányzat – a két riválissal, Debrecennel és Veszprémmel együtt – múlt pénteken adta be pályázatát a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa (EKF) címre az Emberi Erőforrások Minisztériumához. A kisalföldi megyeszékhely saját dokumentumát azóta nyilvánosságra hozta a 2023gyor.hu honlapon. A csaknem 100 oldalas anyag a kiírásnak megfelelően az első körös pályázat bővített, átdolgozott verziója.



Győr első körös pályázatához képest nem módosította a programszerkezetet, így vezérfonalként maradt a három – Út, Város és Párbeszéd nevet viselő – programcsomag, miként az is, hogy az egész 2023-as esztendő hívószava az áramlás lenne. A külföldi és hazai szakemberekből álló, független zsűri által a korábbi írásos értékelésben megfogalmazott hiányosságokat ugyanakkor láthatóan igyekezett kiküszöbölni az önkormányzat. A második körös, végleges pályázatban így sokkal több a konkrétum és sokkal erősebb az európai, nemzetközi dimenzió. Utóbbira példa, hogy a város a magyar települések, szervezetek mellett rengeteg külföldi partnerrel működne együtt New Yorktól Prágán és Bécsen át Firenzéig. Most már a hosszú távú stratégia hiánya sem lehet hátrány, hiszen a közgyűlés múlt csütörtökön fogadta el a 2028-ig szóló Kreatív Győr Stratégiát, amelyre sokszor hivatkoznak is a pályázatban.



Az egyik legérdekesebb program a Corvinák útja nevet viseli. Ennek keretében a Mátyás király híres könyvtárából megmaradt és jelenleg a világ több mint százkönyvtárában, kincstárában és magángyűjteményében – köztük Győrben – található 216 corvinát digitalizálnák és bárki számára elérhetővé tennék. Ehhez nagyszabású kiállítás is társulna.



Ez, valamint több más program ahhoz kapcsolódna, hogy Győr miként volt része a kontinens vérkeringésének az elmúlt századokban, például a Debrecen–Nürnberg kereskedelmi, a Párizs–Nagyvárad vasúti vagy a Pest-Buda–Drezda céhlegénytengelynek, a dunai hajózási útvonalnak, de menekülők és betelepülők is folyamatosan érintették. Erre az örökségre tárlatok, konferenciák, művészeti projektek sorát szerveznék. Az EKF-év során természetesen építenének a már meglévő rendezvényekre a Győrkőctől a táncfesztiválig, de lennének új elemek is, például a Sport és Művészet Fesztivál, az utcafesztivál, a gyaloghintó-futóverseny vagy a városnap. Az utóbbit először Győr városi rangra emelésének 750. évfordulóján, 2021-ben rendeznék meg.



A pályázatban a tervezett beruházásokat is részletezik. Ezek jó része nem meglepetés, már csak azért sem, mert Győr már a kormány által finanszírozott Modern Városok Program elemeit is úgy állította össze, hogy az összhangban legyen az esetleges EKF-év igényeivel. Megújul például a színház, az Apátúr-ház, a Napóleon-ház, lesz új kiállítási és konferenciaterem, hangversenyterem, vízi élménypark. Igazi újdonság egy akad: Fesztivál Fogadót és rendezvényparkot hoznának létre hárommilliárd forintból a hajléktalanszálló mögötti volt szovjet laktanya területén.



Győr az EKF-címhez közvetlenül kapcsolódó fejlesztéseket százmilliárd forintra taksálta a pályázatban, míg az összeg a közvetett kiadásokkal együtt 143 milliárd forintot tesz ki. Emellett magát az EKF-programsorozatot 7,8 milliárd forintból rendezné meg.



A nemzetközi zsűri december 14-én jelenti be, hogy Győrt, Veszprémet vagy Debrecent ajánlja-e a cím viselésére. A testület jelentése alapján az emberi erőforrások minisztere jelöli ki, melyik város lesz Európa Kulturális Fővárosa 2023-ban.