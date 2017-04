Nyílt napot tartott a cirkusz Győrben - Olvasónk belesett a kulisszák mögé! - fotók

"A nyílt napon betekintést nyerhettünk a kulisszák mögé, megsimogathattuk Szandrát, a hatalmas elefántot, a gyerekek répával is megetethették.Még soha nem simogattam elefántot, így ez még nekem is élmény volt. Megnézhettük, hogyan idomítják a tevéket, zebrákat, telivéreket.Sok-sok jutalom kockacukrot és simogatást kaptak a sikeres produkciókért az állatok" - tette hozzá Tudósítónk. Képeket is küldött.