Nyárzáró Győrben - Hatalmas a buli az Alphaville koncertjén - Fotók

A koncerthez szükséges engedélyek beszerzése már két hónapja tart – kezdte Domanyik Eszter városházi szóvivő, s mivel ma már megkerülhetetlen a biztonság kérdése is, ezért ezzel folytatta: „A biztonság tekintetében voltak plusz kéréseink, illetve a rendőrség maga is hozott olyan döntéseket, amelyek még fokozottabban szolgálják a biztonságot. Az a döntés született az operatív törzs részéről, hogy betonelemekkel is elzárjuk a behajtási lehetőséget a lezárt területekre.

Domanyik Eszter rögtön hozzátette aztán: „Semmi ok az aggodalomra, minden a legnagyobb rendben zajlik. Természetesen kellő számú rendőr, biztonsági őr, közterület-felügyelő lesz jelen, de ez sem újdonság, hiszen minden koncertnél kiemelt figyelmet fektetünk a biztonságra; és arra, hogy ne történhessen semmi, ami megzavarja a szórakozást."

Rákérdeztünk az egészségügyi biztosításra is: „Egy esetkocsi, egy mentőkocsi, egy rohamkocsi rendszeresített személyzetével, valamint két mentőápoló/gyalogőr lesz jelen a koncert alatt. A két helyszínen zajló bornapokat természetesen külön is biztosítjuk; ugyanilyen szempontok alapján."Jó tudni azt is, hogy az is láthatja a koncertet, aki a bornapokra látogat ki a Széchenyi és a Dunapkapu térre – mindkét helyszínen kivetítőkön közvetítik az Alphaville számait.Megérkeztünk ezzel a zenekarhoz, amelynek legismertebb számai, a „Forever Young" és a „Big in Japan" anno világsláger volt. A zenekar Tallinból érkezik Győrbe, ott egy ugyanilyen, 90 perces, élő nagykoncertet adott pénteken. Lengyelországi átszállással landolnak a zenészek szombaton Budapesten, utána egyből jönnek Győrbe. „Az ETO Park Hotelben fognak lakni, a technikai beállás pedig 17.00 órától kezdődik."„Semmi speciális kérésük nincs – szögezte le Domanyik Eszter, félig viccesen hozzátéve, hogy „röviditalokat nem, de söröket kértek a koncert után. Hát németek..." Öltözőjüket kanapéval, szőnyegggel, paravánnal, ruhafogassal, tükörrel, virágokkal rendezték be a városházán.Az Alphaville idén jött ki új albummal, s egy amerikai turnén van túl, többek között New York, Chichago, Las Vegas, Denver volt a fellépéseik helyszíne. Utána mentek Tallinba (pénteken), majd érkeznek Győrbe. Az utolsó nyári koncertjük Németországban lesz. Látvány- és hangvilágban is különlegességeket ígérnek, teljes zenekarral érkeznek.A koncert után pedig nem marad el a tűzijáték.