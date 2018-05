Nyárnyitó Győrben: Magna Cum Laude és Kowalsky meg a Vega a Dunakapu téren - videó, fotók

„Az állandóság mellé újdonságokat is becsempésztünk a nyári programkínálatba. Most nem nyárnyitó koncerttel, hanem nyárnyitó hétvégével készülünk" – Fekete Dávid győri alpolgármester így vezette be az idei nyári programkínálatot a hétfői sajtótájékoztatón. Június 15-én pénteken a Magna Cum Laude lép fel a Virtuózok című műsor két szereplőjével, Lugosi Dániel Ali klarinétművésszel és Kökény Tamás nagybőgő virtuózzal.Másnap, szombaton a Kowalsky meg a Vega ingyenes koncertjére várják a győrieket. Mező Misi, a Magna Cum Laude énekese elmondta: már tartanak a közös próbák, inspiráló számukra a két tehetséges zenésszel való fellépés.Kökény Tamás hozzátette, ez egy érdekes, de nem új kaland lesz számukra, hisz New Yorkban is Carnegie Hallban is játszottak már könnyűzenei produkciókban. Szórád Csaba, a Kowalsky basszusgitárosa úgy folytatta: új vizuális megjelenéssel készül Győrbe a 15 éves jubileumát ünneplő zenekar.Ami a többi nyári győri programot illeti: július 21-én Fenyő Miklós koncertezik a Dunakapu téren. „Óriáskivetítővel és szurkolói terasszal készülünk június 14-től a futball vébére a vízi színpadnál" - mondta Szombati-Serfőző Eszter, kulturális és sport főosztály vezető. Tóthné Dr. Kardos Krisztina a Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ igazgatója a Szent László nap kapcsán beszélt arról, hogy idén lovas színházi zenés showval is készülnek, míg a barokk esküvőnél a Radó-szigeten állítanak fel egy színpadot.Pauli Zoltán a Stílusos Vidéki Éttermiség (SVÉT) események főszervezője arra hívta fel a figyelmet, hogy augusztus 18-án és 19-én szintén a Radón tartandó art pikniken vidéki éttermek mutatkoznak be, s ünneplik a minőségi ételeket, italokat és a művészetet.