Nyár végére tető alá kerül a Dana új gyára Győrben

Az erőátviteli berendezéseket gyártó, USA-székhelyű nemzetközi nagyvállalat tizenkét éve van jelen Győrben – egyben Magyarországon –, s azóta folyamatos fejlődéssel járul hozzá a járműipar fejlődéséhez. Hat kontinens 34 országában több mint 29 ezer embert foglalkoztat, a személyautóktól az ipari óriásgépekig a legkülönbözőbb járművekhez szállít alkatrészeket, győri gyáregységei a vállalatcsoport valamennyi termékdivizióját képviselik.A Dana negyedik győri gyárának alapkövét idén áprilisban tették le, hogy a ceremónia után már másnap elinduljon a nagyszabású építkezés. A 13 000 m2-es csarnok vasbeton szerkezetének építése a napokban fejeződött be, jelenleg az oldalfalak felhúzása folyik, s nyár végére tető alatt lesz, a belső munkákat követően pedig év végére kívül-belül elkészül az épületegyüttes.A tömeggyártás 2019-ben januárjában kezdődik, és a Dana tervei szerint 2020-ra 200 magas hozzáadott értékű munkahelyet teremt a megyeszékhelyen. Ez nemcsak a képzett munkaerőt jelenti, hanem a magas szintű automatizálást és azt az Európában is egyedülálló technológiát is, amellyel a jövőben hipoid és ívelt kúpkerék-hajtásegységek készülnek az üzemben, ellátva a régió prémium kategóriájú járműiparát.

A 46 millió eurós beruházással épülő új fogaskerékgyár vezetői gárdája már megkezdte munkáját, a szakmai stáb az elmúlt egy évet többek között a Dana amerikai, thaiföldi és mexikói üzemeiben töltötte, értékes szakmai tapasztalatot szerezve. A munkaerő-toborzás következő szakasza jövőre kezdődik, a vállalat egész évben folyamatosan keresi majd a stabil és megbízható munkahelyre vágyó munkavállalókat a gyártáshoz szorosan kapcsolódó munkakörökbe, a mérnököktől a gépkezelőkig. A tervek szerint évente több mint 450 ezer kerékhajtás-egységet állítanak majd elő az új üzemben, ezek személyautókba kerülnek majd.A Dana tehát megtalálta a helyét hazánkban, s persze Győrben is, és az elmúlt több mint egy évtizedben a győri régió egyik legnagyobb árbevételű vállalattá nőtte ki magát. Jelenleg 700 főt foglalkoztat, a negyedik gyárral és a már meglévő gyárak tervezett bővítésével közel 1000 főt foglalkoztat majd a jövőben. Az amerikai cég a legnagyobb munkaadók között is előkelő helyen áll, s komoly perspektívát kínál a szakmai kihívást és biztos karriert kereső szakembereknek. Ezt jól jellemzi, hogy a Dana a leginnovatívabb vállalatok közé több, mint 10 000 bejegyzett szabadalommal, a Forbes pedig tavaly az USA 100 legmegbízhatóbb cége közé választotta. Jövőre indul a toborzás