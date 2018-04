Nózi kábítószerkereső rendőrkutya volt, most pedig regényhős

Pokornyi Katalin és József kutya számos kalandjuk után most először látták szerkesztőségünket belülről.

Kántor Kata író, azaz Pokornyi Katalin lányának kezdett meséket írni Nóziról, vagyis Józsefről, volt párja keresőkutyájáról. És igen, a névválasztás sem véletlen, a híres nyomozókutya után adta lánya az írónőnek, aki maga is rendőrként szolgál. „Ukrajnában voltam misszión, amikor sokszor nyolc órát vonatoztam. Ilyenkor írtam" – kezdi a napjainkban Mogyoródon élő, győri származású Pokornyi Katalin. A mesékből kiadott első kötetének megjelenéséről egy éve írt lapunk, akkor Kata arról beszélt, egy újabb könyve várja, hogy a polcokra kerüljön. A Tolvajtempó azóta megjelent és még három regény kiadásra kész. Az írónő szeretne a jövőben a felnőttekhez is szólni. A gyerekek pedig egyenesen rajonganak Nóziért és történeteiért.„Nemrég Öttevényen jártunk egy meseismerő versenyen. Elképesztő, hogy a diákok mindenre azonnal rávágták a választ, olyat is tudtak a könyvből, amin még nekem is gondolkodnom kellett. Nózinak pedig hatalmas sikere volt, a gyerekek örültek, hogy a főszereplővel is találkozhattak" – meséli Pokornyi Katalin. A kutyus nagyon jól viseli a „sztárságot", hiszen mióta nyugdíjba vonult, a dedikálások jelentik számára az izgalmat.Ha valaki meglátja Józsefet (azaz Nózit), nem is nézné ki belőle, hogy ez az aranyos yorki üldözte a bűnt. Így voltak vele szolgálata alatt a gyanúsítottak – de mindig meglepte lenézőit és kiválóan dolgozott a győri börtönben is. „Erről is szól a könyv, hogy ha nem hisznek bennünk, akkor is mutassuk meg, mire vagyunk képesek. Nózi a könyvekben bizonyította, nem a külcsín számít" – avat be bennünket a szerző, aki azt is elmondja, a regényeiben olvasható eljárások, adatbázisok, technikák mind így működnek a valóságban is. Fiatal közönségéből pedig gyakran csillogó szemekkel állnak elé azzal, nekik is meghozta a kedvüket a rendőri hivatáshoz.„Úgy szőttem a történeteket, hogy tanuljanak belőlük az olvasók. Például írtam egy betörésről, ami azért történhetett meg, mert egy jegypénztáros jelentette, kik nem lesznek otthon az előadás alatt. Tehát nagyon oda kell figyelnünk, hol adjuk ki adatainkat. De a felelős kutyatartás szabályait is át szeretném adni a gyerekeknek" – magyarázza Pokornyi Katalin. A rendőr-írónőt végül arról kérdezzük, tudna-e választani két hivatása közül.„Izgalmas a munkám és hamarosan új feladatom lesz, egyes országok rendőri szerveivel kell a kapcsolatot tartanom. Remélem, ez is új inspirációt ad majd könyveimhez. Nagyon hosszú az út odáig, hogy valaki az írásból el tudja tartani a családját. De ha oda jutnék, a regényeket választanám. Húsz éve vagyok rendőr, és ha valami teljesen újba foghatnék, amiben újra megtalálhatom magamat, belevágnék" – tette hozzá zárásul Pokornyi Katalin.