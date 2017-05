Növények szépítik a körforgalmakat Győrben

Eddig hat készült el. Most folytatódik a program, hogy a körforgalmak ne csak a biztonságot szolgálják, de szép látványt is nyújtsanak. A növények elhelyezésénél, a fajták kiválasztásánál az is fontos szempont volt, hogy növények gondozására ne kelljen sokat költeni.



Idén először a Radnóti utca, a Bercsényi liget és az Olimpiai út csomópontjában található körforgalom díszítését végzik el, ennek elkezdésénél jelen volt Szeles Szabolcs önkormányzati képviselő is. A következő hetekben megszépül a Radnóti és a Szarvas utca, az Ipar, a Szigethy Attila és a Fehérvári út találkozásánál lévő és az Új-Bácsai út középső körforgalma is. Megújul a növényzet a Szent István út és a Mártírok útja közepén található ágyásokban is.