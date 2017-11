November 17-én ül össze ismét a megyei közgyűlés Győrben

A megyei képviselők november 17-én, pénteken délelőtt, a megszokott időpontban, 10.00 órakor kezdik meg ülésüket a Megyei Önkormányzati Hivatal (Győr, Városház tér 3. ) II. emeleti tanácstermében.



Elsőként „A megyében működő területi nemzetiségi önkormányzatok tevékenysége" című napirendet közmeghallgatás keretében tárgyalja a közgyűlés. E napirendi ponttal kapcsolatban a választópolgár felszólalhat.



Tájékoztató kerül a képviselők elé a turizmus helyzete Győr-Moson-Sopron megyében és a Nyugat-Dunántúlon címmel, majd tárgyalják a „Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv felülvizsgálatának előkészítése" című témát, illetve a megyei önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervét is. További napirendként alapítványi támogatásáról is döntenek, valamint tájékoztatót hallgatnak meg a Rába-Duna-Vág ETT működéséről, illetve a Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díj alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosításáról is döntenek.



Az ülés napirendje megtalálható: a www.gymsmo.hu honlapon a „Közgyűlés/Közgyűlések anyagai/2017. november 17." címszó alatt.