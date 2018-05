Nordic walking séta indul cukorbetegekért Győrben és Sopronban is

Május 12-én, szombaton több városban várják az érdeklődőket egy nordic walking oktatással egybekötött sétára, ugyanis testmozgással a diabétesz jobban ellenőrzés alatt tartható. Indulás előtt és után is lehetőség lesz vércukormérésre, így a résztvevők láthatják, hogyan változott annak szintje esetükben a program végére. Ezzel gyakorlati ismeretek is szerezhetnek arról, hogy a mozgás lassíthatja a cukorbetegség előrehaladását és a szövődmények kialakulását.



Tavaly országszerte mintegy ezren csatlakoztak a közös sétához és több helyen azóta is sok cukorbeteg jár nordic walkingolni. A sífutás mozdulatát utánzó mozgásforma ugyanis hatékony zsírégető, csökkenti az izületi terhelést és csaknem az egész testet átmozgatja, két speciális botot használnak hozzá.



Akik ki szeretnék próbálni, azok Győrben május 12-én a Püspökerdőben sétálhatnak szakember vezetésével. A találkozó 14 órakor lesz a Magyar Vilmos uszoda előtt (70/603-6071). Sopronban ugyanebben az időpontban a Lővér szállótól indul a gyaloglás (20/224-2422). További információk a ceosz.hu weboldalon találhatók.