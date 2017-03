Nőnapi köszöntő SMS-ek, idézetek, versek!

Vicces nőnapi SMS üzenetek



Nőnap alkalmából fogjunk össze lányok, rázzuk le rabigánk, ne fogjon az átok, mosolyogjunk sokat és legyünk vidámak, így lesz eme csodás nap legszebb a világon.



Elmúlt egy év, de ki törődik ezzel, újra bulizhatunk, pörögjön a zene. Rázd most magad, Orsi, Kata, csorogjon a férfi nyála!



Mivel a legjobb barátnőm vagy, boldog nőnapot kívánok és válasz sms-edre várok! :)



Most küldök neked egy nőnapi SMS virágot. Ha nem kaptad meg hívj fel!



Komoly nőnapi SMS üzenetek



Hálás és boldog vagyok Kedvesem, hogy Isten nőnek teremtett, különben kinek hoztam volna most ezt a csodás virágcsokrot!



Mikor ma este 8-at üt az óra, várlak téged haza egy romantikus vacsorára. Remélem, hogy ízleni fog, amit főztem Neked, látod, a Érted még erre is képes vagyok!



Kint a mezőn sétálva eszembe jutottál Drága, nem is rizsálok tovább, szívem boldog nőnapot kíván!



Mivel nők nélkül élni nem lehet, ezért remélem, együtt töltünk még sok-sok kellemes percet! Boldog nőnapot!



Se veled, se nélküled én élni nem tudok, és nem is akarok! Boldog nőnapot!



Mikor e sorokat papírra vetettem, szívem hevesen dobogott, kezem is remegett. Nem is tudtam sokat írni, csak amit mondani akartam: Te vagy a legjobb nő a világon!



Mikor még nem ismertelek, nem tudtam, mi az a szeretet, de Te megmutattad nekem és kitártad szívedet. Ezt hálásan köszönöm és boldog nőnapot kívánok!



Csókot küldök nem virágot, annak akit úgy imádok, annak kit szívem szeret, mert szeretni csak téged lehet.



Szép nap ez a mai, mert ma van nőnap, szeretettel köszöntelek, hiszen te is nő vagy. Pihenj, érezd magad jól, mert ez a nap csak rólad szól. Ez az sms legyen egy szál virág, melyet neked én ma így adok át. Nem hervad el és ha akarod, örökre meg is tarthatod! BOLDOG NŐNAPOT



Jelenleg is rólad álmodok, s arra a pillanatra gondolok, mikor 14 éve a Bodrogparton sétáltunk és a lenyugvó nap fényében füledbe súgtam: Szeretlek! Vonzalmam irántad azóta csak erősödött, mert Te vagy a legcsodásabb nő a világon! Sok Boldog Nőnapot kívánok!



Mikor Rád gondolok, arcomon mosoly ragyog, mert Veled és csakis Veled végre újra boldog vagyok!



Fényként ragyogsz előttem a nap minden percében, s békésen a vállamra borulsz az éjszaka csendjével. Köszönök minden percet, melyeket Veled tölthetek!



Csak azt akarom mondani, hogy köszönöm, hogy rád találhattam és hálám jeleként boldog nőnapot kívánok!



Nincs szó, mellyel elmondhatnám, mennyire szeretlek, nincs toll, mellyel leírhatnám irántad érzett szerelmem.



Életünk boldogsága parányi töredékekből áll össze - az apró, elfeledett csókokból és mosolyokból, egy kedves pillantásból, avagy egy szívből jövő jókívánságból!



Csoda vagy, mit ma sem értek, Nem holtig tanulni azonban vétek.



Gondolj titkokat álmodj igazat mondj képeket rajzolj dalokat megszületsz minden pillanatban és halálod nincs fény vagy minden árnyékodban és sötétség nincs



Mosolyod szeretném látni mindig, A derűt az arcodon. Ha búbánat felhők takarják előlem a fényt, Legyél te éltető Napom!



Ádám találta ki a házasságot, a szabadalmat azonban Éva szerezte meg a találmányra.



A nők olyanok, mint a versenyautók: hallatlanul érzékenyek, nagyon nehéz őket irányítani, de ha egyszer lendületbe jöttek, szinte lefékezhetetlenek.



A nő egy ügyesen megszerkesztett csapda: már akkor elejti áldozatát, amikor az szimatot fog.



Szépséges nők, Jó asszonyok, Kívánunk boldog, Víg nőnapot.



Tavasz hajnalán Róluk emlékezünk, A nőkről, kiknek Életünk köszönhetjük.



Mire mennénk nélkülük, ha ők nem lennének nekünk? Valljuk be hát bátran, nem sokat érne az életünk!



A nők természetüknél fogva beszédesek, s a szónoklat művészetét, melynek elsajátítása a férfiaknak oly sok dolgot ad, jól értik.



Egy nő még akkor is emlékszik az első csókra, amikor a férfi már az utolsót is elfelejtette.



Minden nővel, minden férfival megértetném, hogy ők a legfontosabbak nekem, így élnék a szerelemmel szerelemben.



A nő átmeneti lény az ember és az angyal között.



Oh, a nő jobb, mint a férfiak, Kis világa a szív birodalma...



A nő jellemében mindig van valami, amit egy férfi sem tud megérteni.



...a nő a férfi számára minden, mert a végességet ajándékozza neki.



....Szél vagy zápor talán, vagy egyszerűen az, hogy létezel mozdítja meg itt és most a világot.



Ölelések itt maradtak a karomban, drága kincs, ha majd egyszer rád találok, Neked adom, másom sincs



Nőnap alkalmával neked virágot hozok, míg versem elmondom, kérlek, ne mosolyogj! Oly természetes hogy vagy nekünk, nélküled üres lenne az életünk.



Versek nőnapra



“Rózsaszirmok legyenek talpad alatt,

Égi fény mossa meg arcodat.

Angyalok vezessenek végig utadon,

Kerüljön el bánat, fájdalom. "



"Csodálatos az, amit egy nő megbír!

- Egy nő, aki anya;

- egy anya, aki szeret. "



"Ó, NŐ!

Miért van ez,

Hogy se veled, se nélküled?

Hol van a tövis,

Melyet ha kihúzok

Veled is, nélküled is?"



Arany Viktor: Ó te drága NŐ



Ó te drága NŐ,

Bűbáj, csáberő.

Kűzdelem, vagy

Béke a nyerő?

Hatalmad nagy,

De elveszem,

Mert szívem

Kezedbe teszem.



Itt van a Nők Napja, eljött most hát végre

Bánatot és búsbajt most hát félre téve

Lehajtott fejjel a Tiszteletet adjuk

Mert a Női nemtől a Világot meg kapjuk



A női nem, nem más, mint az Isten fénye

Örök szépség s öröm örökös emléke

Nem létezne a Világ a Női nem nélkül

Hiszen minden érzés a Női nemre épül



Anya, Gyermek, Szerető és Barát

Ők, akik meghallják öröm s bánat szavát

Ő lesz, élted párja kinek gyermekeid nemzed

Ő lesz ki mindenben ott lesz, bíz melletted



Légy hát büszke arra, hogy nőként jöttél a Világra

Így lett veled teljes a teremtés imája

Ezért szeretjük mi hát a Női nemet

S gyarló kutya az ki nem ad tiszteletet



Ezt írta egy férfi ki így tiszteletét adja

Mert tőletek kincseim a világ szépségét megkapja



A Föld legszebb virága a Nő!

De csak ha fejünkre nem nő!

Szépségével gyógyítja szemünk,

Testével kényezteti testünk!

Megbocsájt ha hülyék vagyunk,

Mert tudja, hogy nem változunk!

Sok puszit küldök Nőnapra,

Legyen minden Nőnek Szép napja!



Tavasz hajnalán Róluk emlékezünk,

A nőkről, kiknek Életünk köszönhetjük.



Ki mindent Megtesz értünk, a nő,

Dajkál, ápol, És felnevel ő.



Hálánk szálljon Lányra, anyára,

Ki a családot Összetartja.



Szépséges nők, Jó asszonyok,

Kívánunk boldog, Víg nőnapot.



"Minden évben eljön ez a nap

Melyre a férfiak nagyon várnak

Hogy elmondhassák a nőknek

Mennyire szeretik őket!



Mire mennénk nélkülük

Ha ők nem lennének nekünk?

Valljuk be hát bátran,

Nem sokat érne az életünk!"



Te vagy a szín középen,

Az életemben, s bennem,

Nélküled szürke lenne minden,

Boldog Nőnapot Szerelmem.



"Ha beköszönt a Nőnap,

virágot minden nő kap,

de kívüled nincs egy sem,

akit köszönt a versem,

mert tollam ahhoz írja,

Ki szerelmemet bírja, --

s mert Te vagy, én virágzó Angyalom,

a „virágot" éppen hogy én kapom --

a ma lévő illusztris névnapon"



Tiltakoztam, miért vagy más,

Távol éreztelek tőlem,

Rájöttem, az vagy,

Mi hiányzik belőlem



"Egy Angyal jött le hozzám,

S a nap is belesárgult szemei láttán,

A Rózsabokrok es szégyenkeztek mikor érezték illatát,

Mosolyától még a virágok is kinyílnak,

Melyek eddig a télben aludtak,

Ez az angyal nem más mint te kedvesem,

S remélem végigkíséred életem!"



Fa leszek, ha fának vagy virága.

Ha harmat vagy: én virág leszek.

Harmat leszek, ha te napsugár vagy…

Csak hogy lényink egyesüljenek.



Ha, leányka, te vagy a mennyország:

Akkor én csillaggá változom.

Ha, leányka, te vagy a pokol: (hogy

Egyesüljünk) én elkárhozom.



Minő csodás kevercse rossz s nemesnek

A nő, méregből s mézből összeszűrve.

Mégis miért vonz? mert a jó sajátja,

Míg bűne a koré, mely szülte őt.



Ha volna lelked oly rokon velem,

Minőnek első csókodnál hivém,

Te büszke lennél bennem, s nem keresnéd

Kivűl a boldogságot körömön,

Nem hordanál mindent, mi benned édes,

Világ elé s mindent, mi keserű,

Nem tartanál fel házi tűzhelyednek. -

Óh, nő, mi végtelen szerettelek.



Ki ide ér, az többé sohse sír,

haja nem őszül, arca rózsapír, -

ó Boldogság, hadd jöjjek most veled,

míg a tündérek szigetére érünk,

hol örök fényt szitál a kikelet!



Idézetek nőnapra



"Soha a nőkről csúnyán ne beszélj, nincs oly alantas asszonyi személy, aki ne volna méltó tiszteletre: hisz asszony nélkül férfi nem születne. "



"Az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén, minden feltétel nélkül fogadják magukba a dolgokat, hogy érzéseiken át szebbé alakítsák át azokat. "



"A nő az a lény, amely végletes erejében és gyengeségében: képes elájulni, ha egy egeret vagy pókot meglát, és az élet legnagyobb rémületeivel sokszor rettenthetetlenül száll szembe. "



"Én nem hasonlítlak az angyalokhoz:

asszony vagy, nő vagy, ezért áldalak,

mert úgy szorítsz forrón, sírva, magadhoz, hogy embernél több leszek általad. "



Mi a nő nekünk? Az egész világ maga, a szüntelen változás,

Az anya, akinek testén át e világba léptünk, az első és végtelen önfeláldozás.

Ő őrzi első lépteink, törli le könnyeink, testéből etet, szeretetéből nevel,

Mindig megbocsát, ha kell és soha nem enged el, ő a fény, a meleg és minden ami jó,

semmihez sem fogható és semmivel sem pótolható.



Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik, ő maga is átalakul, megváltozik.

Előbb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma, költők ihletője, szerelem és őrület forrása,

Majd társunk a jóban és rosszban, életünk néma napszámosa,

Vetett ágy, vasalt ing, étel és ital, kedvesség, szerelem, a test gyönyöre, az apokalipszis kínja és a mennyország ígérete.



Mindez ő, egy személyben, lelkünk másik fele, aki értünk létezik és mi őérte.

Köszöntöm hát őket, a nőket, kívánom nekik mindazt a szépet, amit érettünk ma és minden nap önként megtesznek.



"Ha Isten a nőt a férfi urává akarta volna tenni, Ádám fejéből vette volna. Ha rabszolgájává, a lábából. Ámde oldalából vette, mert élettársává, egyenlő párjává akarta." (Szent Ágoston)



... vajon a természet törvénye aláveti-e a nőt a férfinak? Nem... a természet sosem hozott ilyen törvényt. Az uralom, melyet rajtuk gyakorolunk, valóságos zsarnokság; ők is csak azért törődnek bele, mert szelídebbek, tehát emberségesebbek és okosabbak nálunk. (Montesquieu)



„Én én vagyok, egy nő, nem valami gyengébb nem."

Stone, Lacy



"A házasság a férfi és a nő lelkes szövetkezése az egymással vívandó harcra.



"A nő a gyötrelem és a szenvedés forrása, ugyanakkor az örömé és a szépségé is. Ebből következik, hogy aki megtalálja hozzá a kulcsot, sohasem tudja, mit nyit ki, a pokol vagy a mennyorság kapuját."



"A nő a természet bájos tévedése."



„Korunk hősnője vékony, mint a cérna, tekintve, hogy nullaszázalékos joghurton és műanyag müzlin él, bár igaz, ami igaz, szereti a bonbonokat is. Tizenkilenc évesen már vannak ősz hajszálai, de sebaj, mert így legalább naponta tudja váltogatni a hajszínét. Soha nem fakul ki a pulóvere, és nincs az a folt, amit ő ki ne tudna venni a munkásruhából. Esténként négykézláb mászik a bárpulton - hol egy üveg sör, hol az azt kortyolgató jóképű férfi után. Ha hazamegy, mindent szanaszét dobál, még sincs soha rendetlenség nála. Nem vízköves sem a fürdőszobája, sem a mosógépe, és ha vacsorát készít, azt hozzávetőlegesen másfél perc alatt teszi, ami annál is könnyebben megy neki, mert például a retkek maguktól ugranak a tálcájára. Imádók sorakoznak az erkélye alatt, és vetik magukat az autója elé. Ha van gyereke, az gyönyörű, és rendszerint a vécé közelében játszik. Elképesztő gyakorisággal zuhanyozik, mégsem száraz a bőre. Gyakran fáj a feje, a gyomra, a lába, de olyankor bekap valami pirulát, és a baj fél perc alatt megszűnik. Csak kétféle időjárás létezik körülötte: vagy ragyog a nap, vagy zuhog az eső. Az előbbiben boldog, de az utóbbiban sem fázik meg, és nem megy tönkre a frizurája..."



"A nők a házasságban felszabadulnak, míg a férfiak feláldozzák a szabadságukat."



"Az asszonyoknak igenis van karakterük, sőt minden nap másik."



"Amit férfiaknál okoskodás szül, azt nőknél a sejtelem suttogja sokkal biztosabban."



"Minden nővel, minden férfival megértetném, hogy ők a legfontosabbak nekem, így élnék a szerelemmel szerelemben."



"E napon a tavasz lehelete töltse el a lelkedet..."



Szép reggel az asszony: pihenést lehellő

Arca szelíd hajnal, friss hajnali szellő,

Puha gyenge harmat, gyümölcs üde hamva;

Szava rigó-ének mélyebb fuvodalma



"Az istenek a nőknek fegyverül adták a szépséget."

A földi paradicsom a ló hátán, a test egészségében s a nő szívében található.



Oh, a nő jobb, mint a férfiak,

Kis világa a szív birodalma,

Melynek, mint istenség, édenét

S kárhozatját is csak ő alkotja.



Az vagy nekem, mi testnek a kenyér

S tavaszi zápor fuszere a földnek;

Lelkem miattad örök harcban él,

Mint a fösvény, kit pénze gondja öl meg.

Csupa fény és boldogság büszke elmém,

Majd fál: az ido ellop, eltemet;

Csak az enyém légy, néha azt szeretném,

majd, hogy a világ lássa kincsemet;

Arcod varázsa csordultig betölt,

S egy pillantásodért is sorvadok;

nincs más, nem is akarok más gyönyört,

csak mit toled kaptam s még kapok.

Koldus szegény királyi gazdagon,

Részeg vagyok és mindig szomjazom.



A nő azt akarja, hogy ok nélkül, "miért" nélkül szeressék: nem azért, mert szép vagy jó, vagy kedves, vagy művelt, vagy elmés, hanem azért, mert olyan, amilyen.



„Csak az kedves nekünk igazán, amit féltünk elveszíteni."



"Megérteni egymást örömben, szenvedésben,

segíteni ha csak egy szóval, egy gondolattal is,

nagyobb művészet, mint végig barangolni a világot,

gazdagnak lenni és szórni a pénzt.

Mert lelkeink kincse talán a legnagyobb ajándék

és legszebb öröm, amit egymásnak adhatunk,

s amiért nem tudjuk elégszer mondani, hogy...KÖSZÖNÖM."



„Nincs szebb tartalma életünknek,

Mint megszépíteni azok életét,

Akiket szeretünk."



"....Szél vagy zápor talán,

vagy egyszerűen az, hogy létezel

mozdítja meg itt és most a világot."



"A nő akkor szép igazán, ha boldog, és akkor boldog, ha érzi, hogy szeretik."



„A jó asszony az ura fejének a koronája…"



" –Ön tudja, hogy én nem értek a hízelkedéshez; nem tudok olyan szavakat valakinek a szemébe mondani, amiktől az én arcom pirul el előbb. De a nő alakja mellett, akihez imádkozni járok, én nem látok mást, csak a dicsfényt, ami őt körülveszi. Ez eltakar előlem családfát és pellengért, ez aureolban elvész előttem a rongy úgy, mint a gyémánt. "



Ha volna lelked oly rokon velem,

Minőnek első csókodnál hivém,

Te büszke lennél bennem, s nem keresnéd

Kivűl a boldogságot körömön,

Nem hordanál mindent, mi benned édes,

Világ elé s mindent, mi keserű,

Nem tartanál fel házi tűzhelyednek. -

Óh, nő, mi végtelen szerettelek.



"Igaz, az asszony valóban nem a legszebb, ez így van... de hát minden férfi szép?"



"... vajon a természet törvénye aláveti-e a nőt a férfinak? Nem... a természet sosem hozott ilyen törvényt. Az uralom, melyet rajtuk gyakorolunk, valóságos zsarnokság; ők is csak azért törődnek bele, mert szelídebbek, tehát emberségesebbek és okosabbak nálunk."



„Csúnya vonás a férfiakban, hogy szégyenlik a szívüket. Ez is hiúság, ez is hamis dolog, jobb lenne ha az eszüket szégyellnék néha, az gyakrabban hibázik."



A nő az a lény, amely végletes erejében és gyengeségében: képes elájulni, ha egy egeret vagy pókot meglát, és az élet legnagyobb rémületeivel sokszor rettenthetetlenül száll szembe.



„Az értelmes ember számára a szerelem nem vak és ha szeret, tudja kit szeret és miért szeret."



„Ki nem állhatja a nőket? Szerencsétlen bolond! Nem tudja mi a jó!"



Az asszony nem ismer határt a szerelemben, de barátságban a férfi vezet. A nő gyakran titkolja szenvedélyét, szerelmét a férfi előtt, míg a férfi gyakrabban tetteti magát, mint ahányszor igazán szeret.



A férfi boldogsága: "Én akarok!", a nő boldogsága: "Ő akar!"



Vádolod a nőt, hogy egyik férfitől a másik felé ingadozik. Ne korhold, hisz csak az állhatatos férfit keresi.



„Férfi és nő. Hogy érthetnék meg egymást? Hisz mind a kettő mást akar - a férfi nőt, a nő férfit."



Édesanyámnak



Mikor kicsi voltam, féltőn fogtad a kezem, mára már felnőttem, s melletted leszek, amíg csak tehetem!

Nincs szó, mellyel leírhatnám az érzést, mit hálám jeleként érzek irántad a sok-sok törődésért, melyet tőled kaptam.



Drága mama! Köszönöm a törődést, melyet tőled kaptam, köszönöm, hogy támogattál és mellettem voltál, mikor céljaimért harcoltam. Boldog nőnapot kívánok!



Rojtos lett már a ruhám

Rózsacsokrot szedtem már

Édesanyámnak készítem

Szalagokkal díszítem

Adom Neki Nőnapra

Legyen neki szép napja.



"Ki mindent Megtesz értünk, a nő, Dajkál, ápol, És felnevel ő."