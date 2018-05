Női kézilabda NB I - Csökkenhet a Fradi gólkülönbsége az ETO-val szemben - Gólkülönbség számláló: +19

Gólkülönbség számláló Audi ETO-Ferencváros: +19

Mint ismeretes, óriási a versenyfutás a bajnoki hajrában a címvédő és az üldöző Ferencváros között. Az eredmények úgy alakultak, hogy az összgólkülönbség dönti el, melyik gárda lesz a bajnok.2018. május 9. szerda18:00 EUbility Group-Békéscsaba-FTC-Rail Cargo Hungaria2018. május 20. vasárnap17:15 Hufbau-Akker Kecskeméti N-FTC-Rail Cargo Hungaria17:15 Budaörs Handball-Győri Audi ETO KC2018. május 23. szerda18:00 Győri Audi ETO KC-EUbility Group-Békéscsaba18:00 FTC-Rail Cargo Hungaria-GVM Europe-Vác

Előzmények

(12–10)Győr, NB I-es női mérkőzés, 3122 néző. V.: Marton Zs., Szabó E.Audi-ETO: KISS É. – Bódi 3, Groot 5/2, OFTEDAL 5/1, BROCH 6, Amorim 3, Görbicz 2/1. Cs.: González 5, Hansen 1, Puhalák 3, Althaus 2, Afentaler. Edző: Ambros Martín.Fehérvár: HERR O. – Do Nascimento 2, Lavko 1, Temes, Mendy 2, Gorsenyina 3, Pelczéder 3. Cs.: Lima (kapus), Boldizsár, Hudra 1, Djordjievszka 3, Májer 1, Rózsás 1, Utasi. Edző: Deli Rita.Hétméteresek: 5/4, ill. 0/0. Kiállítások: 4, ill. 10 perc.A hétvégi fordulónak úgy vágtak neki a csapatok, hogy az Audi-ETO-nak 15-tel jobb a gólkülönbsége, mint a fővárosiaknak. Nehezebb feladata az FTC-nek volt, ugyanis azt a Kisvárdát fogadták, amelyik az edzőváltás óta stabilan teljesít, a győrieknek viszont nem okozhatott gondot a fehérváriak legyőzése, s abban is lehetett bízni, hogy esetleg a különbség sem lesz kicsi a találkozó végére.Ennek megfelelően is kezdett a győri gárda – melyből kisebb sérülés miatt hiányzott Kari Aalvik Grimsbö –, 6–1 után azonban megtorpantak a hazaiak, s a félidő közepén ledolgozta hátrányát az Alba Fehérvár, sőt, a 24. percben a vezetést is átvette (7–8). A szünetre kétgólos előnyt szerzett a győri gárda, miközben a Fradi 21–13-ra vezetett harminc perc után.A második félidőben aztán begyújtották a rakétát a győriek, fokozatosan növelték előnyüket, s a végére 18 gólos különbség alakult ki. Miközben az FTC „csak" 14 találattal bizonyult jobbnak a kisvárdaiaknál. Mindez tehát azt jelenti, hogy jelenleg 19 góllal állnak jobban a győri zöld-fehérek, de a ferencvárosi gárda szerdán pótolja a Békéscsaba elleni meccsét, s ha nyer – amire nagyon jó esély van –, várhatóan jócskán farag ebből a hátrányból. Vagyis a csata továbbra is nyílt a két együttes között. Ambros Martín : – Kemény mérkőzést vívtunk. Sok gólt kaptunk az első félidőben, mely nem sikerült túl jól számunkra, de szünet után sokat javult a játékunk. Meg kellett várnunk a pillanatokat, amikor megvoltak a lehetőségeink. A nyomás egészen az első percektől rajtunk volt, emiatt nem tudtunk úgy játszani, ahogy szerettünk volna. Amint nagyobb előnyre tettünk szert, a védekezésünk is egyre jobban működött. Végletekig kiélezett versenyfutás részesei vagyunk jelenleg.Deli Rita: – Csapatom első félidei játékát mindenképpen gratuláció illeti, harminc percig fantasztikusan teljesítettek a lányok. Szünet után rákapcsolt a hazai együttes, és bár ekkor nem találtuk játékának ellenszerét, úgy érzem, összességében méltó ellenfelei voltunk a győrieknek.