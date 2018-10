Nívódíjas a győri Rómer Flóris Múzeum

Minden évben pályázat útján lehet nevezni erre a díjra. A győri pályázat azért is különleges, mert a múzeumban dolgozó kollégák – Turzai Erika Anna, Szabadvári-Farkas Zsuzsanna, Csillag Veronika és Major Lilla – tervezték és valósították meg azokat a jó gyakorlatokat, amik egészen a legkisebbektől a szépkorúakig célozzák meg közönségüket. S ez nem más, mint a Patkó Imre Gyűjteményben tartott Művek vs. műértők című foglalkozás

Ez a foglalkozás segít közelebb vinni az emberekhez a kortárs művészetet, legyen szó elméleti vagy gyakorlati tudásról a téma kapcsán. A látogatók maguk vallják be, hogy nem mindig könnyű befogadni a modern és a kortárs művészetet, így a múzeum kollégái egy komplex és játékos módszerrel segítik mindezt.

Múzeumok Őszi Fesztiváljának nyitóprogramjaként rendezték meg. A 16. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitót a fesztivált Győrben november 11-ig látogathatjuk – rengeteg színes program vár minden érdeklődőt, az interaktív tárlatvezetésektől a régészeti előadásokig.

A múzeumpedagógia területén végzett munka egyik legrangosabb elismerésében részesült a Rómer Múzeum.– nyilatkozta Grászli Bernadett múzeumigazgató.A Művek vs. műértők foglalkozás során megtapasztalhatjuk a műtárgy és a befogadó közötti legközvetlenebb viszonyt. Ha ellátogatunk a Patkó Imre Gyűjteménybe, mi magunk is festőinassá avanzsálhatunk:A tárlatot és a múzeumpedagógiai foglalkozást mind egyénileg, mind csoportosan is látogathatják, sőt a jövőben ingyenes mintafoglalkozásokra is sor kerül.