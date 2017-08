Niki, ne add fel! - Megpróbáljuk a lehetetlent

Foki Nikolett arcát most láthatják először. Gyönyörű lány, mosolya meleg, tekintete okos, könnyei fájóak. Több mint egy éve egy autó a konvojuk elé vágott, s egy motor utasaként olyan súlyos csigolyatörést szenvedett, hogy azóta is nyaktól lefelé mozdulatlanul fekszik a Petz-kórház intenzív osztályán. Gép veszi helyette a levegőt, de most már nem a nap 24 órájában. Szüleivel, orvosaival együtt hiszi, hogy a lélegeztetőgép fogságából hamarosan kiszabadul, a tudomány pedig eljut oda, hogy egyszer megölelheti a szeretteit. Úgy, mint rég.Sokkal könnyebb lenne a hivatalos, orvosi szakzsargonnal megfogalmazni, mit történt Foki Nikivel május óta, amikor legutóbb írtunk róla (Niki, nem adjuk fel! – Kisalföld, 2017. május 15.). A huszonhárom éves lányt Svédországban műtötték meg egy ma még forradalminak számító eljárással: olyan pacemakert ültettek a testébe, amely a rekeszizmait mozgatja. Ezzel pedig képes lehet önállóan lélegezni. A műtét után ez először egy-két órán át sikerült neki, később hat-hét, s most már tizenkét órán át is tud létezni gépek nélkül. Az operációt a magyar egészségbiztosítás állta, a lehetőségért – mondta el dr. Tamás László János, a Petz-kórház főigazgatója – meg kellett küzdeni."Egy ilyen operáció árából három-négy tüdőtranszplantáció is elvégezhető, de köszönhetően a mellkassebész-társaság szakvéleményének és az egészségbiztosító illetékesének, dr. Gajdácsiné dr. Hegyes Enikőnek, Magyarországon elsőként Foki Niki kapott engedélyt és lehetőséget, hogy ezt a műtétet elvégezhessék rajta."Svédországban szeretettel és barátsággal fogadták a kicsiny csapatot: Nikit, az anyukáját és egyik itthoni kezelőorvosát, dr. Fodor Gábort, aki kollégáival együtt kijárta a lánynak a lehetőséget, s aki Svédországba is elment – szabadsága terhére –, hogy segítsen neki a tolmácsolásban, a félelem leküzdésében. Kint tartózkodása idején a Svédországban dolgozó magyar orvosok is látogatták és segítették Nikit.

Dr. Fodor Gábor a svédországi műtét után Niki betegágyánál, már a győri Petz-kórházban.

Fodor doktor több mint egy éve kezeli kollégáival a lányt, s egy percig sem tagadja, hogy ő is félt az első beszélgetésektől; mit mondhat és mit nem egy olyan betegnek, akinek az életét orvosilag megmentették, de aki az addigi életét elveszítette? Niki első mosolya áttörte a gátat, emberpróbáló témákon vannak túl, de talán ezek miatt is tudták kimondani: "Megpróbáljuk a lehetetlent." Niki tegnap így fogalmazta meg, mit jelent számára ez a mondat: "Nem adhatom fel, ha azt látom, hogy velem együtt mások is meg akarják próbálni a lehetetlent." Fodor Gábor Niki élni akarását nevezte példamutatónak, mint mondta, ezért ő is felnéz fiatal betegére.Egy lehetetlennel mindenképp kevesebb lesz: Niki az ősz folyamán várhatóan hazamehet csornai otthonába. A családot önök is támogatták a Jóakarat hídján keresztül – a szeretet forintjaiból sikerült egy szobát kialakítani neki. Niki édesapja itt köszöni meg azoknak a vállalkozóknak, cégeknek és magánszemélyeknek, akik eddig is segítséget nyújtottak nekik."Hálás szívvel gondolunk a rokonokra, barátokra, munkatársakra, ismerősökre, jóérzésű emberekre, akik összefogtak értünk – akár ismeretlenül is. Tudjuk, hogy Nikinek is erőt adott a műtét előtt, amikor érte bicikliztek és futottak Csornán."Lehetne sorolni, mi mindenre lenne még szükségük: emelőre, rámpára, gyógytornászra, speciális autóra, amellyel Nikit szállítani tudnák, s amellyel újra kinyílhatna a lány számára a világ. A Jóakarat hídján keresztül az otthon használható emelő beszerzésében segítünk újból: 200 ezer forinttal támogatjuk a családot.Tegyük a szívünkre a kezünket: igen, mindannyian megrettennénk attól a lehetőségtől, hogy otthon, egyedül ápoljunk egy ilyen állapotban lévő embert. Fokiné Gabi, Niki anyukája is fél, de ugyanennyire erős is: "Február óta sok mindent megtanítottak nekem itt, az intenzíven. Köszönöm nekik ezt is, mint ahogy azt a segítőkészséget, amellyel a lányom felé fordultak az orvosok és az ápolók. Hazamegyünk és megyünk tovább az úton. Érezzük és erőt ad az a szeretet, amely körülvesz minket városunkban és mindenhol."

A WHB is támogatja a családot



​Az idén 20 éves jubileumát ünneplő, győri telephellyel is rendelkező West Hungária Bau Kft. is 200 ezer forinttal segíti Foki Niki felépülését. "Cégcsoportunk hosszú évek óta nagy hangsúlyt fektet a karitatív tevékenységre, ennek szellemében döntöttünk a támogatásról" – nyilatkozta lapunknak Varga Anett, a cég marketing- és kommunikációs munkatársa.



Alapítvány Nikiért



"Jót és rosszat is" – válaszolja Niki arra a suta kérdésre, hogy álmodik-e mostanában, s ha igen, mit. Válaszai tanítják az embert: az is, amikor arra felel, mi hiányzik legjobban a baleset előtti életéből. "Az érintés." Niki az arcán érez egyedül, ha szomorú és sír, mert ilyen is van, a könnycseppek simogatóan folynak végig a bőrén. Ekkor mindennél többet ér, ha odaülnek az ágyához és letörlik a sós cseppeket.Ha egyszer a "jó álma" valóra válik, akkor ismét tud majd ölelni. "Anya lesz az első" – mondja, s talán százszor el is képzelte már a pillanatot. Az biztos, hogy az intenzív osztály orvosai közül többen – idejüket sem sajnálva – tovább keresik a lehetőségeket, hogy Niki számára élhetőbb életet biztosítson az orvostudomány. Foki Nikihez hasonló beteg kevés él a világon. A lány a későbbiekben más magyar páciensek előtt is megnyithatja a kaput: a svédországi műtét nála sikerült, s ha az életminőséget ennyivel is lehet javítani ezeknél a betegeknél, akkor talán a biztosító is állja a külföldi operáció árát másoknál is.Niki már előrenéz: megtanul angolul, hogy ha egyszer az ölelés visszaszerzéséért operálják, tudjon beszélni az orvosokkal. Balesete előtt diplomázott volna, a szakdolgozat volt csak hátra. Elkérte és megkapta a választható témajavaslatokat, az egyiknek ez a címe: „Alanyi jogon járó juttatások elemzése személyi sérüléssel járó balesetek esetén". Ki másra várhatna ez?