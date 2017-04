Nézzék meg a győri távhőszolgáltatót!

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége kezdeményezésére 2014 óta minden évben megrendezik a Távhőszolgáltatás Napját. A távhőszolgáltatók ezen a napon gyerekek és családok részvételével, közösségi programokon keresztül ismertetik meg a környezetbarát, biztonságos és kényelmes távhőszolgáltatást. A Távhőszolgáltatás Napján a Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága idén is nyílt napot rendez, ezúttal április 12-én.Az idei rendezvényen a távhőszolgáltatás környezetbarát jellemzői kerülnek előtérbe, így a látogatók számára a PannErgy NyRT. Győri Geotermikus Projektje, a bőnyi hőközpont látogatásával kezdődik a program, majd a Rozgonyi úti telephelyen a geotermikus hő fogadására létesített állomás megtekintésével folytatódik és a szolgáltató tevékenységének áttekintésével zárul. Az érdeklődők szakavatott kollégák kíséretében látogatnak el a PannErgy NyRT. bőnyi telephelyére, majd bejárhatják a győri távhőellátás "szívét", a Rozgonyi utcai fűtőerőművet.Közelről láthatják, hogy hol termelik meg azt a hőt, ami távhőhálózaton és a hőközpontokon keresztül eljut a város 24 ezer lakásába. Megnézhetik a kazánokat, a hővezénylő központot, a gázmotoros erőművet, sétálhatnak a 80 és 101 méteres kémények tövében. Megismerhetik, hogy miért környezetbarát, miért biztonságos a távhőellátás, miért lehet fontos eszköz a megújuló energia hasznosításában.Az április 12-i nyílt napon 15 és 16 órakor busz indul a Rozgonyi úti telephelyről. A busz a résztvevőket kiviszi Bőnybe, a geotermikus hőközponthoz, majd visszahozza őket a Rozgonyi utcai telephelyre, ahol a telephely bejárásával folytatódik a program. Gyülekezés a Győr-Szol Zrt. távhőszolgáltatási igazgatóságának Rozgonyi utcai telephelyén (9028, Győr, Rozgonyi u. 44.), a porta előtt, a kerékpártárolónál lesz.A nyílt napra április 10-én déli 12 óráig ae-mail címen előzetesen is be lehet jelentkezni. A regisztráció azért fontos, mert a szervezők csak az előzetesen e-mailben feliratkozóknak tudják garantálni, hogy a kiválasztott időpontban helyet kapnak az ingyenesen közlekedő buszon. Természetesen a regisztráció nélkül érkezők is részt vehetnek a programon, azonban a szállításnál előnyt élveznek, akik e-mailben előre jelezték érkezésüket.A Távhőszolgáltatás Napjának programja nyilvános, azon bárki részt vehet. A szervező Győr-Szol Zrt. óvodai csoportok, iskolai osztályok, egyéb közösségek jelentkezését is várja aelektronikus levélcímen. A programokról bővebben is olvashatnak a www.gyorszol.hu internetes oldalon.