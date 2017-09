Neten szervezte meg szökését a Győrben elfutott rab?

Adják-veszik a rabok a telefonokat



– Be tudtam hozatni telefonokat, eladtam darabját harmincezerért – magyarázta lapunknak egy neve elhallgatá­sát kérő férfi, aki korábban több mint 15 évet töltött a rácsok mögött. – A becsempészésnek több módja is van. Volt, hogy csomagban jött be, volt, hogy segítséggel. A zárkámban nagyon sok telefont találtak – tette hozzá az egykori elítélt.

Bors érdeklődésére kedden a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság közölte: a Győri Járási Ügyészségnél előterjesztést tettek az európai és nemzetközi elfogatóparancs kibocsátására. A rendőrségre a bűncselekménnyel kapcsolatban több állampolgári bejelentés is érkezett, ezeket értékelik és elemzik. Megkerestük hát a megyei főügyészséget is, ahol tegnap Gál Katalin szóvivő úgy fogalmazott: „A rendőrségi előterjesztés ebben a pillanatban érkezett".Mivel az előterjesztés csak kedden érkezett be az ügyészségre, alighanem további napok telnek el, amíg az európai elfogatóparancs megszülethet. Ugyanis most az ügyészségnek kell indítványt tennie a bíróságon. Az elfogatóparancs kiadásáról a bíróság dönthet.A szökéssel kapcsolatos további érdekességre az interneten bukkanhatunk - írja a Bors . Zvezdovics közösségi adatlapját megnézve az látszódik, hogy a 2013. óta ülő férfitól bejegyzések olvashatók például a tavalyi évben is. Némelyikben utal rá, hogy nincs szabadlábon. Persze az nem jelenthető ki, hogy a bejegyzéseket ténylegesen a férfi írta – erre felhatalmazhatott egy külső személyt is. Azonban ki sem zárható, hogy a rablásokért, lopásokért elítélt Zvezdovics a börtönben olyan készülékhez – okostelefon, táblagép – jutott, amellyel képes volt tartani a kapcsolatot a külvilággal, s akár a szökését is megszervezhette - olvasható a cikkben.A Győri Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható 33 éves férfi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemi információval rendelkezik, jelentkezzen a Győri Rendőrkapitányságon (9024 Győr, Zrínyi út 54.), illetve névtelensége megőrzése mellett hívja a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96-417-329-es hívószámon vagy az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es "Telefontanú" zöld számát, illetve a 107 vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikét.