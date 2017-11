Nemzetközi szakértői csoport vizsgálta a régió digitalizációs folyamatait Győrben - fotó

A Pannon Novum Nonprofit Kft. partneri részvételével és a Nemzetgazdasági Minisztérium (GINOP Irányító Hatóság) szakmai támogatásával 2016. április 1-jétől megkezdődött az "SKILLS+ Supporting knowledge capacity in ICT among SME to engage in growth and innovation" elnevezésű projekt megvalósítása az Interreg Europe Program keretében.



A projektben 12 partner dolgozik együtt Bulgáriából, Horvátországból, a Cseh Köztársaságból, Finnországból, Németországból, Görögországból, Magyarországról, Lettországból, Norvégiából, Lengyelországból és Spanyolországból.



A projekt megvalósításában együttműködő partnerség olyan közpolitikát céloz fejleszteni, amely népszerűsíti az információs és kommunikációs technológiák (ICT) használatához szükséges képességeket a vidéki kis- és középvállalkozások között, ezáltal segítve őket, hogy teljes mértékben kihasználják a digitális piacok adta lehetőségeket és élvezzék a digitális gazdaság előnyeit.



Az elmúlt napokban Győrben történt látogatás célja az volt, hogy a cseh, finn és spanyol résztvevőkből álló nemzetközi szakértői csoport testközelből megismerkedjen a nyugat-dunántúli régió és tágabban az ország azon erőfeszítéseivel, amelyek a vidéki területeken működő kkv-k digitalizációjára irányulnak.



A szakértők találkoztak a Nemzetgazdasági Minisztérium és Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. releváns képviselőjével, megismerkedtek a Modern Vállalkozások Programjával, az INNOSKART klaszter munkájával, és ellátogattak a Kisalföldi Vállakozásfejlesztési Alapítványhoz valamint a Mobilis Interaktív Központba is. A vállalkozói szektor képviselői közül a Szintézis-Net Kft.-vel valamint a Duna Information Service 2004 Bt-vel került sor személyes egyeztetésre. Az ún. "peer review visiteket" követően a szakértői csoport javaslatokat fogalmazott meg és publikált arra vonatkozóan, hogy milyen lépéseket lehetne még tenni a KKV-k ICT használati képességeinek/készségeinek fejlesztésére.



A projektet az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Norvég Nemzeti Alap társfinanszírozza az INTERREG EUROPE programon keresztül, Magyarország Kormányának társfinanszírozáa mellett.