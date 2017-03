Németh Zoltán: nem drámai a megyei úthelyzet

Tényszerűen nem igaz, hogy a megyei úthálózat fejlesztésére kevés pénz fordítódik – fogalmazott Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat elnöke.



Soha nem látott mértékű útfejlesztések valósultak meg és valósulnak meg a közeljövőben Győr-Moson-Sopron megyében. Elkészült a Győr-Szombathely kétszer két sávos gyorsforgalmi út, Csorna fellélegezhetett, miközben a város belterületén teljes hosszban megújult az útburkolat. A Győr keleti elkerülő út két üteme átadásra került, már épül a harmadik ütem, új Mosoni-Duna híddal. Épül a csornai elkerülő folytatása, idén kezdődik a Csorna-Sopron-országhatár közti új nyomvonal építése, amellyel 70 éves álom válik valóra. Zajlik a Győr-Pápa közti kétszer két sávos út tervezése, küszöbön áll az M15-ös autóút autópályává fejlesztése Mosonmagyaróvár és Rajka között.



Az egy és kétszámjegyű utak (1, 81, 82, 83, 85, 86) szinte mindegyike az elmúlt néhány évben belül új burkolatot kapott a megyei szakaszokon, kevés kivétellel jó állapotban vannak.



Tehát a törzshálózat hatalmasat javult és javul folyamatosan. Igaz, hogy erről letérve már többnyire zötyögünk. Véleményem szerint jobb, hogyha az otthonunkhoz vezető utolsó néhány kilométeren zötyögünk, de összességében biztonságosabban és gyorsabban juthatunk el úti célunkhoz. Nyilván engem is az otthonom közelében lévő kátyú bosszant a legjobban, mert ott minden nap elmegyek, így minden nap találkozom vele.



A főúthálózatra és gyorsforgalmi utakra elköltött és elköltendő százmilliárdokból biztosan fel lehetne újítani minden mellékutat, de én ezt nem támogatom. A közösség érdeke azt kívánja, hogy a legforgalmasabb szakaszokat korszerűsítsük és újítsuk meg, csökkentve ez által a balesetveszélyt.



A TOP-ból felhasználható „útpénz" arányaiban valóban kevesebb, mint a keleti országrészben. Szerencse, hogy Győr-Moson-Sopron megye gazdaságilag fejlett, így a felzárkóztatási pénzekből ide kevesebb jut, mint keleten. Ott jobb a mellékúthálózat, de ennek többek között az is oka, hogy kevésbé koptatják azokat. Amit nálunk munkások ezrei, gazdasági társaságok sokasága használ, az hazánk túlsó, keleti felében - termelés hiányában - sok helyen kihasználatlan, így aztán kevésbé is kátyúsodik.



Személy szerint inkább járok rosszabb utakon, csak legyen hova mennem. Jobb ez, mint otthonról nézni a sima utat, amit nincs miért használnom, mert például munkám sincsen.



A megyei úthálózat tehát fejlődik! Tényszerűen nem igaz, pusztán hangulatkeltes, hogy kevés az útfejlesztési pénz a megyében, erről majd a megyei közgyűlés ülésén tájékoztatást is adunk. Ettől függetlenül, ha az országos útpénzeket én oszthatnám el, nyilván több jutna belőle a megyébe. Az utakra ugyanis soha nem lehet eleget költeni - fogalmazott.