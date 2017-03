Németh Tibor diákfejjel culágerként segítette Győr későbbi polgármesterét

Szelőczei Miklós tanárként nagy hatással volt Németh Tiborra, majd amikor kollégák lettek, hasznos tanácsokkal segítette a beilleszkedését. Fotó: Kisalföld-archívum

"1972-ben léptem be először a Kazinczy kapuján, biológia-kémia szakos diák lettem. Egyedüli voltam az osztályban, aki négy év múlva nem érettségizett biológiából. Szerencsém volt, remek tanárok egyengették az utamat. Alexay Zoltánné Erzsi néni volt az osztályfőnököm, Szelőczei Miklós tanította a történelmet. Több klasszikus műveltségű tanárok volt az iskolában.Erzsi néni és Miklós közéjük tartozott, ők ketten korukat megelőzve emberközpontú, humánus oktatásban gondolkoztak. Mindig bíztattak a diákokat, hittek a szép szó erejében. Erzsi néni éveken át pályaválasztási felelős volt. Segítségével rengetegen felvételiztek sikerrel egyetemre. Olyan pozitív szemléletet képviselt, amelyre nagy szükség lenne most az iskolákban" - kezdte Németh Tibor.

Akit humánusan nevelnek az iskolában, kinyílik előtte a világ.

Gimnazistaként kedvelte a földrajzot és a történelmet, ám az igazi "diákszerelem" az Ifjúsági Irodalmi Színpad volt. "Z. Szabó László tanár úr volt a lelke az amatőr versolvasó, színjátszó csoportunknak. Anno ő álmodta meg a `Szép magyar beszéd´ versenyeket a Kazinczyban. Többnyire Radnóti, József Attila műveket fűztünk csokorba különböző témák (szerelem, anya, elmúlás) szerint. Remek közösséget alkottunk, sokat utaztunk, fiatalon bejártam az országot. A tanárrá válás során sokat merítettem a fellépésekből. Ezért nem feszélyezett soha, amikor tanórán beszéltem a gyerekeknek" - folytatta Németh Tibor.Az 1976-os érettségi után Németh Tibor a debreceni egyetemre járt földrajz-történelem szakos hallgatóként. "Diploma után behívtak katonának. Miután véget ért a szolgálat, hazaköltöztem. Ekkoriban vonaton találkoztam az egyik kazinczys tanárommal. Mondta, hogy nézzek be az akkori igazgatóhoz, Kádár Gézához. Így tettem, majd örültem a felkínált tanári állásnak. 1982-ben kezdtem tanítani, augusztus 20. után volt az első munkanapom. Farmerben, pólóban érkeztem, majd láttam a matrózblúzos lányokat. Azt hittem, hogy ők már az évnyitóra öltöztek ki. Mentem Szelőczei tanár úrhoz, hogy most mi legyen, mire megnyugtatott: a lányok a pótvizsga miatt vannak ünneplőben. Büszke vagyok, hogy az igazgatói éveim alatt minimálisra csökkent a nyár végi pótvizsgák száma. Visszatérve a nehéz kezdetre.A tanév első napján az akkori igazgató-helyettes, Hérics Lajosné Aranka jött hozzám. Mondta, hogy legyek a kirándulások, táborozások felelőse. Szívesen vállaltam, de a témáról már aznap előadást kellett tartanom a kollégáknak. Állva beszéltem, míg több tanár, akiknél pár évvel korábban nehéz volt jó jegyet szerezni, ülve hallgatott" - elevenítette fel a Kazinczy igazgatója. A tanáriban Kolozsváry Ernő, a rendszerváltás utáni első szabadon választott győri polgármester volt a "padtársa". "Már diákként becsültem őt, ismertem a műgyűjteményét. Egy-egy kiállítás előtt culágerként segítettünk neki az osztálytársakkal" - hallottuk.Németh Tibor rögtön tanári pályája elején, 1984-ben igazgató-helyettes lett. "Az idősebb kollégák nem vállalták az igazgató-helyettesi posztot, úgy gondolták, hogy nekem nincs vesztenivalóm. Ez nem volt igaz, a feleségemmel ekkor kötöttük össze az életünket. Egy biztos: a kialakult helyzetben a tantestület csillagos ötösre vizsgázott, a diákok semmit nem éreztek a változásból" - tudtuk meg Németh Tibortól."A Kazinczyra nem csupán a felkészült, profi tanári kar, az egyedi miliő, a jó hangulat szintén jellemző. Bár napjainkban nem kirívó, de még 10-15 éve is jóval több lány, mint fiú tanult az évfolyamokon. Ennek köszönhetően a kazinczys srácok sokat finomodtak a négy év alatt, megtanultak kulturáltan, elegánsan viselkedni. Később jobban értettek a nők nyelvén is" - közölte Németh Tibor.

A Kazinczy igazgatója 22 éve vezeti az ország egyik patinás gimnáziumát. "Soha egy pillanatra nem bántam meg, hogy a tanári pályát választottam. A felnövő generációk segítettek, hogy lélekben ne öregedjek meg. Igazgatóként elvem, hogy előzzük meg a konfliktusokat, ne fecséreljünk energiát tűzoltásra. Bármilyen politikai környezetben dolgoztunk, igyekeztünk a diákok javát és jövőjét szolgálni. Nem a diák van a tanárért. Nekünk kell mindenben segítenünk a gyerekek fejlődését, jó emberré válását" - mondta Németh Tibor.Ki viheti tovább igazgatóként a feladatokat? - vetettük fel. "60 éves leszek, bevallom, okozott álmatlan éjszakákat a kérdés. Bízom benne, hogy sikerül olyan embert találni a jelenlegi tantestületben, aki képes megőrizni a Kazinczy szellemiségét" - hangzotta búcsúszó.