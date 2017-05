Német érettségi 2017: levél és véleménykifejtés a második feladatsorban

A németből középszinten vizsgázók az íráskészséget mérő részben két feladatot kapnak. Az első feladatban verbális, illetve vizuális segédanyagra reagálva, három irányító szempont alapján 80-100 szó terjedelmű szöveget kell alkotni.A második feladatban a vizsgázó hosszabb leíró, vagy véleménykifejtő szöveget hoz létre négy irányító szempont alapján. Az írásbeli érettségin ehhez az egy részben szabad csak nyomtatott szótárt használni.Az íráskészég első feladatában egy szabadidőparktól kell információt kérni a megadott szempontok alapján 80-100 szóban.A második feladatban véleményt kell kifejteni nyelvtanulás témában, a megadott szempontok mentén.Az első feladatsor az olvasott szöveg értését teszteli, erre van 60 percük a diákoknak. A feladatsor 3-4 szövegből és 3-4 feladatból áll.Az első feladatban német diákok mesélnek nyaralási terveikről, és ezzel kapcsolatban vannak a szöveg végén állítások.A második feladat egy újságcikk megértése, ami után hat kérdésre kell megfelelően válaszolni. A harmadik feladatban egy cserediákkal készült interjút kaptak a vizsgázók, csak éppen a kérdések keveredtek össze, így sorba kell őket állítani.A feladatlap utolsó szövege a lány gyerekek világnapjáról szól, amit az ENSZ kezdeményezésére minden év október 11-én tartanak. A szöveg végén egy összefoglaló található, amiben egyes szavakat, kifejezéseket kell pótolni -A német írásbelikkel folytatódnak ma az idegen nyelvi érettségik a középiskolákban.Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsga szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos. Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc, amelyből az első rész, az "Olvasott szöveg értése" 60 perces, a második rész, a "Nyelvhelyesség" feladatsorának megoldására 30 perc áll rendelkezésre.Az ezt követő szünet után a 30 perces "Hallott szöveg értése" vizsgaösszetevő következik, majd végül az "Íráskészség" 60 perc időtartamú feladatsora. Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt összetevők szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam sorrendben 70, 50, 30, 90 perc.Az íráskészség vizsgarész esetében a feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár - a többi vizsgarésznél semmilyen segédeszköz nem használható. Az egyes vizsgaösszetevők értékelése emelt és középszinten is független egymástól, és a javítás központilag kidolgozott útmutató alapján történik.- Az idegen nyelvi érettségi vizsgák is változtak 2017-től: mind a követelményekből, mind a középszintű vizsga leírásából kikerültek az A2-re vonatkozó magyarázatok, az A2 szintnek megfelelő feladatok.Ez azt jelenti, hogy a középszintű németérettségiről is eltűnnek a legkönnyebb feladatok - vagyis rosszul járnak azok, akik a kettesre hajtanak, a többiek viszont csak néhány könnyen megszerezhető ponttól búcsúzhatnak el - írta korábban azA német érettségi megoldásaitvideós cikkben mutatjuk meg pénteken.