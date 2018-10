Nem tudja még, mit csináljon a hétvégén? Mutatjuk a megyei programokat!

Győr és környéke

Győr



Védd a helyit, vedd a kisalföldit!

10. 14., vasárnap

Dunakapu tér, 9–15 óra



Kisalföldi termelők portékáinak népszerűsítése. Program:

10 óra: Lóca együttes.

13.30 óra: Duo Don Pedro’z.



Múzeumok Őszi Fesztiválja



10. 12., péntek

Vastuskós ház, Magyar Ispita

Lelkünk rajta – lelki egészség éjszakája. Programízelítő:



Vastuskós ház



17.30 óra: A meddőség lelki okai. 19.30 óra: Ismerkedés a művészetterápiával és a meseterápiával. 21.30 óra: Art coaching. A relaxáció és a stresszkezelés módszerei és jelentősége a mindennapokban.

Magyar Ispita, 19.30 óra



A párkapcsolat életszakaszai. A relaxáció és a stresszkezelés módszerei és jelentősége a mindenna-

pokban. A várandósság és a szülés lelki oldalai. Szomatodráma-workshop. 19.30 órától: A légzés gyógyító ereje. 21.30 órától: Hangtálas relaxáció. 23 órától: Meglepetésprogram lazításként és az est lezárásaképpen. Részvételi díj: felnőtt: 2500 Ft, diák/nyugdíjas: 1900 Ft.



10. 13., szombat

Csikóca Művészeti Műhely és Kiállítótér, 14–18 óra:

Bújjunk bele a mesekönyvbe! – Családi délután a Csikóca Művészeti Műhelyben. 14–15 óra: Zene a levegőben – zene a falakon! – interaktív tárlatvezetés a Kép-Zene-Művészet című kiállításon. 15–16 óra: Mindenki zenél – mindennel! – zenés foglalkozás. 16–17 óra: Találka a könyvvarázslókkal – közönségtalálkozó a könyvek íróival és illusztrátoraival. 17–18 óra: Bújjunk bele a mesekönyvbe! – múzeumpedagógiai foglalkozás a Kép-Zene-Művészet című kiállításhoz kapcsolódóan. A részvétel díjtalan.



Esterházy-palota, 17 óra

Versek & dallamok női szerepkörökben – az Ihlet és Ideál kiállításhoz kapcsolódó tárlatvezetés és irodalmi est. 17 óra: Pápai Fruzsina Menta tárlatvezetése az Ihlet és Ideál – Az inspiráló szépség című kiállításon. 18 óra: Irodalmi est – előadó: Dudás Dorottya. Részvételi díj: 800 Ft/fő.



Zsinagóga, 18 óra

„Once upon a time..." – a Győri Ütőegyüttes koncertje.

A Győri Ütőegyüttes „Once upon a time..." című koncertje. Az egész estés előadáson hallhatunk népzenei átdolgozásokat és ütőhangszeres műveket, ezúttal gyermekkórussal, táncosokkal, Kátai Zoltánnal és más művészekkel. Részvételi díj: diák 1200 Ft/fő; teljes árú 1800 Ft/fő.



A Vaskakas Művészeti Központ programja



10. 13., szombat

10 és 11 óra: Évadnyitó Aprók Színháza: Dödölle. Vaskakas – Aprók Terme. Előadás 0–4 éveseknek.

Enni jó! Enni majdnem olyan jó, mint játszani, de játszani és enni egyszerre a világon a legjobb dolog. Főleg reggelizőst, ebédelőst, uzsonnázóst és vacsorázóst: gombócokkal, akár a labdák, dödöllével, mint a kis csigák, vagy bármivel... Az apróknak szóló Dödölle című előadásban eszünk, iszunk, játszunk sokat!

10. 14., vasárnap

11 óra: Évadnyitó matiné: Király Kis Miklós. Vaskakas – Bartók Terem



Rómer film



Rómer-ház

Jegyár: normál: 1000 Ft/diák, nyugdíjas: 800 Ft.

10. 14., vasárnap

17 óra: Könyvesbolt a tengerparton. Angol játékfilm

19.30 óra: Néma forradalom. Színes, német történelmi film



A Rómer-ház programjai

10. 13., szombat

Sold Out! 30Y, vendég: Mongooz And The Magnet. 20 óra: Kapunyitás. 21 óra: Mongooz And The Magnet. 22 óra: 30Y.

10. 14., vasárnap

15 óra: Improvizációs színház gyerekeknek. 17 óra: Könyvesbolt a tengerparton. 19 óra: A néma forradalom.



„Láthatatlan Belváros"

10. 14., vasárnap

Találkozó: Apátúr-ház, 14 óra

1 órás ingyenes séta. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött: idegenvezetes.gyor@gmail.com.



Ingyenes angol nyelvű séta

10. 14., vasárnap

Találkozó: Apátúr-ház, 14 óra

A sétát vezeti: Faragó Szilvia.



„Legendák és igaz történetek"

10. 14., vasárnap

Mária-oszlop, Széchenyi tér, 15.30 óra

A séta vendége: Bana József, a városi levéltár igazgatója. Részvételi díj felnőtteknek: 2500 Ft/fő; klubtag, diák, nyugdíjas: 2000 Ft/fő. Regisztráció: idegenvezetes.gyor@-

gmail.com vagy 30/2949174.



Ihlető Győr

10. 14., vasárnap

Találkozó: Dunakapu tér, Vaskakas-kút, 10 óra

A sétát vezeti: Nyári Erzsébet. Érdeklődni lehet: 20/312-7737. Részvételi díj: 1000 Ft, kedvezménnyel: 700 Ft. Mosonmagyaróvár és környéke

Mosonmagyaróvár



Táncház

10. 13., szombat

Fehér Ló Közösségi Ház, 17 óra



Először a kicsiket várják, akik a Fészekalja zenekar muzsikájára ismerkedhetnek a népi játékokkal, egyszerűbb táncokkal. Közben a Bütyköldében Csonkáné Sörös Katalin várja valami meglepetéssel a gyerekeket. 19 órától a Zagyva Banda tagjai adnak koncertet.



Jótékonysági műsor

10. 13., szombat

Fehér Ló Közösségi Ház, 18 óra



A Lions klub rendezésében. Az est célja a mosonmagyaróvári Bihari Kristóf családjának támogatása. Adományokat a helyszínen lehet felajánlani!



Steve Apirana-koncert

10. 14., vasárnap

Fehér Ló Közösségi Ház, 18 óra

A belépőjegy ára 1000 Ft, mellyel az énekes útiköltségét támogatják.



Levél



„Színes őszi levelek" Levéli Napok 2018



10. 12., péntek

18 óra: Padlás Projekt – beszélgetés szakemberekkel. Tervezgessünk! A GYÖK vár minden fiatalt! Helyszín: kultúrház.

10. 13., szombat

15 óra: Levél KSE–Bezenye bajnoki labdarúgó-mérkőzés. A tartalékmérkőzés 14 órakor kezdődik. Helyszín: sportpálya.

10. 14., vasárnap

9 óra: LKSE Országos Karate Verseny. Egész napos verseny 3 küzdő-

téren, mintegy 200 versenyzővel! Helyszín: levéli sportcsarnok.

16 óra: „Hopp hajnalig" – lemezbemutató koncert. A Sárarany zenekar műsora, amelyben a bukovinai zene sokszínűsége jelenik meg. Utána táncház. Helyszín: kultúrház. Rábaköz

Kapuvár



Alma együttes koncertje

10. 13., szombat

Rábaközi Művelődési Központ, 16 óra

Jegyek ára elővételben: 1700 Ft, a helyszínen 2000 Ft. Sopron és környéke

Sopron



1. Soproni csokifesztivál

10. 13–14., szombat-vasárnap

Liszt Ferenc Kulturális Központ, 10–18 óra



Igazi íz- és játékélmény az egész családnak! Csodálatos csokiköltemények kiállítása és vására, gyermekprogramokkal fűszerezve. Jegyár: 1000 Ft.



Múzeumok Őszi Fesztiválja

10. 13., szombat

Macskakő Gyermekmúzeum, 15 óra

Legyél te is városszépítő – Városszépítő családi program. Utazómúzeum-foglalkozás, amit az iskolák előre egyeztetett időpontban kihelyezett múzeumi óraként kérhetnek. Mindkét foglalkozás előzetes regisztrációhoz kötött: nemeth.ildiko@sopronimuzeum.hu.



Passion Project-koncert

10. 13., szombat

Búgócsiga Akusztik Garden, 21.30 óra

Ebben a felállásban utolsó koncertjét adja a népszerű soproni formáció. Belépő: 1000/1200 Ft.



Fertőd



Szüreti operettgála

10. 13., szombat

Kulturális és Szolgáltató Központ, 19 óra

Fellépők: Orfeum Vándorszínpad művészei és tánckara: Fonyó Barbara, Berkes János, Teremi Trixi, Birinyi Mónika, Bálint Csaba. Jegyár: 3200 Ft.