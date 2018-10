Nem menti meg a gyilkost, hogy nincs meg az áldozat

A vádlott ˝pánikra˝ hivatkozott, illetve arra, hogy ˝csak˝ meglökte az asszonyt, de ez nem igaz. Fotó: Mészáros Mátyás

Néhány hónap leforgása alatt már a negyedik olyan ügy kapcsolódik Győr-Moson-Sopron megyéhez, amelyben a gyilkos személyére a nyomozó, illetve a vádhatóság úgy véli, tud következtetni, de az áldozatot nem találják. Egyelőre csak az egyikben van jogerős ítélet – erről számolunk be most. A mosonmagyaróvári villanyszerelő, Mácsik Zoltán eltűnése miatt egy építési vállalkozót gyanúsít a rendőrség minősített emberöléssel. A darnózseli „darabolós" ügyben a vád szerint N. János ölte meg (bár nem tudni, hogyan) és tüntette el kegyetlen módon a feleségét. Országos figyelem övezi VV Fanni eltűnését is, a gyanúsított a sportmúltja okán kötődött Győrhöz. Egyikben sem találták meg a vélt áldozatot, s ugyanez igaz a mostani ügyben is.„A bizonyítékok olyan zárt láncolatot alkotnak, hogy ember legyen a talpán, aki ezt szét tudja szakítani" – a Győri Ítélőtábla tanácsvezető bírája ezzel a mondattal tett pontot a nyolc éve történt gyilkosságra.A vádlott pontosan feleannyi idős (33 éves) volt 2010 tavaszán, mint az áldozata, a 66 éves asszonnyal bizalmi kapcsolatban volt. A férfinak hol volt munkája, hol nem, több pénzintézet felé tartozott. Vélhetően ezért döntötte el: elveszi az idős asszony pénzét.Utólag áll össze a történet: a szakértők szerint egy 5–7 centi átmérőjű, botszerű tárggyal (széklábbal) legalább hét alkalommal fejen és testtájékon ütötte áldozatát a gyilkos. A holttestet aztán – elmondása szerint – a Dunába dobta, de soha nem találták meg. A vádlott „pánikra" hivatkozott, illetve arra, hogy „csak" meglökte az asszonyt, aki rosszul esett, a fejét beverte, így halt meg. Ezt a verziót részben maga cáfolta, amikor a gyilkosságot követően néhány órával Dunaföldváron vett fel a sértett bankkártyájáról 100 ezer forintot, másnap pedig Dunaújvárosban a maradék 65 ezret. A falon hagyott vérfröccsenésekből pedig a szakértők cáfolták, hogy egy banális esés miatt halhatott meg a nő.S hogy miért nyolc év elteltével derült erre fény? A 66 éves nő külön élt a férjétől, egy csúnya vita után szinte elmenekült otthonról – ez az oka annak, hogy bár a gyilkosság 2010 májusában történt, a rendőrségen csak szeptemberben jelentette be a férj, hogy eltűnt a felesége. Nyilván nem hívogatták egymást naponta. Az már jó kérdés, hogy ezután egy éven keresztül miért maradt „közigazgatási eljárásban" az eltűnés, mert mint kiderült, csak 2011 szeptemberében kezdődött el a valós nyomozati cselekmény: a helyszínelés a lakásban. A vérfoltok másfél évig ott voltak a falon, a szakértők pedig végül összerakták a történetet. Így került a férfi előbb előzetesbe (akkor még így hívták), majd házi őrizetbe, később ismét börtönbe.Ott – nem sokkal börtönbe kerülése után, 2011 novemberében – öngyilkos akart lenni: felvágta az ereit, s olyan szinten kivérzett, hogy maradandó idegrendszeri károsodást szenvedett. Ezt próbálta a védelem enyhítő körülményként beszámíttatni a büntetés kiszabásánál, illetve még az idő múlását, ami – s erről még nem ejtettünk szót – egy megismételt eljárással is magyarázható.A lényeg mégis ez: helybenhagyta az ítélőtábla az elsőfokú ítéletet, a gyilkos 15 évet kapott, legkorábban a szabadságvesztés kétharmadának kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. Az utolsó szó jogán annyit mondott, szeretne minél előbb a családjával: feleségével és gyerekeivel lenni, akik nem engedték el a kezét azóta sem. ˝Rosszkor és rosszat döntöttem, de nem vagyok rossz ember˝– mondta végül, de az áldozatára egy szót sem szentelt.