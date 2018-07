Nem lehetetlen küldetés: kolléganőnk megröptetné Tom Cruise-t

"Tele volt vele az internet, hogy Tom Cruise-nak 106-szor kellett elvégeznie azt az ejtőernyős ugrást, ami az új filmjében, a Mission: Impossible - Utóhatásban látható lesz. Ráadásul mindezt extrém magasról, 7 kilométerről. Rengetegszer akadtam bele abba a videóba, amin rémült arccal magyarázzák, hogy a HALO jump, azaz a magasról ugrás, de az ernyő alacsonyan való nyitása milyen veszélyes. Ennek ez a 7620 méter nagyjából az alsó határa. A 250 méter környéki nyitás keménynek hangzik.Őszintén, kicsit zavart, hogy Cruise a legmodernebb felszereléssel biztosítva rengeteget ugorhat, amíg én örülök, ha öt-hatszor összejön egy hónapban. Mivel én is ejtőernyőzöm, nem éreztem át a színészt sajnáló vagy hősként ünneplő cikkeket. Én lennék a legboldogabb, ha elvégezhetném azt a 106 ugrást, amit ő. Gondoltam, hogy ha olyan ügyes ejtőernyős Tom Cruise, mint ahogy a marketingje állítja, akkor szívesen ugrik egyet velem is.Nem mintha én vér profi lennék, egyáltalán nem. Viszont nagyon szeretem a sportágat. Ezért is készítettem egy videót, amiben kihívom egy közös ugrásra. Cserében, ha megteszi, megtanulom a teljes szövegét a Mission: Impossible hatodik részéből. A filmet még nem láttam, elsején mutatják be, de remélem, nem beszél benne sokat..."