Nein, danke! - Az Audi szakszervezete kifakadt a Munka törvénykönyvének tervezett módosításán

"A parlament és a magyar kormány a multinacionális cégek, legfőképp a járműipari munkáltatók nyomására meg akarják változtatni a munkavállalók hátrányára a munkatörvénykönyvét úgy, hogy az eddig is korlátlan lehetőséget adó egy éves munkaidőkeretet, vagy elszámolási időszakot három évesre alakíthassa a kollektív szerződésben. Az AHFSZ, amely a járműipari vállalatok munkatársait jelentős létszámban képviselő szakszervezetek akciószövetségének egyik alapító tagja kijelenti, hogy nemet mond a törvényváltoztatási javaslatra!" -Így folytatódik az írás: "Nem hagyjuk, hogy tovább zsigereljék munkatársainkat, nem hagyjuk, hogy még ennél is nagyobb rugalmasságra kényszerítsenek bennünket, nem hagyjuk, hogy kollégáinkat még jobban elszakítsák a családjaiktól, nem akarunk a mostaninál nagyobb kiszolgáltatottságot, a tervezett módosítás nem harmonizál az Európai Unió értékrendjével és az Európai Parlament és Tanács irányelvével sem (2003/88/EK). A Kollektív Szerződésünkben elért eredményeinket megvédjük minden erőnkkel és nem vagyunk hajlandóak ebben a témában még tárgyalni sem, csak akkora mértékben amekkora mértékben előzetesen is bevontak, vagy megkérdeztek minket munkavállalókat e törvénymódosítási javaslatról!".