Nehéz helyzetben a győri bérlakásban élő házaspár

„Még 2005-ben két és fél hónapon át az utcán éltünk. Az egyik testvérem fogadott be, és nagy sokára sikerült egy önkormányzati bérlakást kapnunk" – kezdi történetüket Nagy Zoltánné Annamária. A lakás, ahol most élnek, nagyon kicsi, alig férnek el benne ketten is. De most, a tél alatt a fűtés számukra a legnagyobb gond, hiszen a tűzifa drága és az ablakaik nem zárnak jól.

„Nehéz helyzetben vagyunk. Mindketten számos betegséggel küzdünk. Mozgásomban korlátozott vagyok, tolószékkel tudok csak közlekedni. Férjem segít a mindennapokban, a háztartási teendők elvégzésében, főzésben, mosásban, a közlekedésben és a hivatalos ügyek intézésében is" – mondja Nagy Zoltánné.A párnak 150.000 forinttal segített a Jóakarat Hídja Lapcom Média Alapítvány, hogy télen is meleg otthonban élhessenek.