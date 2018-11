Negyven füstérzékelőt adnak a rászorultaknak a megyében

Jól jöhet – Galumba Lajos alezredes adta át a füstérzékelőt Gyurkovics Józsefnek. Fotó: B.A.

A „Ne gyújtsa, gyűjtse!" kampány zárásaként a megyében negyven füstérzékelőt oszt ki a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság rászoruló családoknak. Szerdán Győrben Szent Imre úton lakó Gyurkovics Józsefnek adtá át a szerkezetet. A rászoruló megtalálásában négy karitatív szervezet is segítségükre volt: a Katolikus Karitász, a Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Vöröskereszt és a Baptista Szeretetszolgálat.A füstérzékelő, ha baj van, pirosan villog és hangjelzést ad: a fával fűtő Gyurkovics József lakásába fel is szerelté , miután átvehette azt Galumba Lajostól, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzoltó főfelügyelőjétől.Az élet védelméért és a örnyezet biztonságáért szervezett kampányra azért van szükség, mert a háztartási hulladé kezelésének problémái és az emberéleteket övetelő szén-monoxid-mérgezések és lakástüzek az eddigieknél is erőteljesebb fellépést sürgetnek. A szakemberek célja, hogy arra ösztönözzé az embereket: ahelyett, hogy mindenféle hulladékot elégetnek, gyűjtsé azokat szelektíven. Az elmúlt hetekben többek özött a győrújbaráti, a zsirai, a ópházi, a szili, a fertőrákosi, több mosonmagyaróvári és soproni általános iskolában, Oslin, Jánossomorján, Győrújbaráton pedig lakossági fórumokon tartottá meg a kirendeltségek előadásukat.