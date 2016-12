Négyszer rabolták ki a győri utazási irodát: arcfelismerő kamerát szereltek fel az ajtóra - videó, fotók

Kevesebb, mint egy perc alatt végeztek 2015-ben: a magas férfi fegyvert szegezett a biztonsági őrre, társa a pénzt vette el a pénzváltó dolgozójától.

12 kamerát szereltek fel az utazási irodában.

2010 novemberében került sor. A kötött sapkát viselő, 165-170 cm magas, borostás férfi pisztolyt rántott elő a zsebéből, majd több mint egymillió forinttal távozott szombat délelőtt. Ez volt az egyetlen eset, amikor egy rabló fenyegette a Ciklámen Tourist dolgozóit. A második rablást 2012 június elején követték el. Ez a bűncselekmény annyiban hasonlít az első bűncselekményre, hogy szintén fényes nappal, szombat dél körül történt. Ekkor azonban már ketten voltak a fegyveres rablók és a 2010-es zsákmány többszörösét vitték magukkal.Az utolsó két rablás az év végi ünnepek között történt.nem sokkal az esti zárás előtt két símaszkos férfi lépett az üzletbe. Fegyverrel a kezükben fenyegették az ott dolgozókat, hogy adják át a bevételt. A megrémült nők engedelmeskedtek a rablópárosnak, akik több millió forintot érő pénzzel menekültek el.a rablás forgatókönyve, mint 2013-ban. Fegyverrel lépett be az utazási irodába két ismeretlen percekkel a 18 órai zárás előtt. Az elkövetők sapkában, sálban voltak és ezúttal sem távoztak üres kézzel. A rablás összege több mint egymillió forint volt.Videó a tavalyi rablásról: a felvétel végén jól látszik, hogy a rablók a belváros felé indultak el.A rablások ügyében lapunk megkérdezte a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, illetve szerettünk volna beszélni a nyomozást folytató rendőrökkel. A nyomozás érdekeire való tekintettel bővebb tájékoztatást nem kaptunk. Tóth Gabriella szóvivő ugyanakkor megerősítette, hogy a tavalyi rablás után kitűzött egymillió forintos nyomravezetői díj még mindig érvényben van. A felhívás megtalálható, a Police.hu-n is.Ami szembetűnő, hogy az utolsó három rablás elkövetőinek személyleírása megegyezik. Az egyik férfi magas (190-195 cm), normál testalkatú, míg társa jóval alacsonyabb (165-170 cm), zömök testalkatú. Mindkét férfi 25-35 év közötti. Úgy tudjuk, a nyomozók azt feltételezik, hogy ugyanaz a páros rabolt háromszor a belvárosi utazási irodából. A rablók nem ijedtek meg a szilveszteri forgatagtól, sőt, előnyükre fordították a rengeteg járókelőt. Mind 2013-ban, mind 2015-ben az utcán hömpölygő tömegben tűntek el.Munkaidőben egy rendőrautó szinte biztosan áll az Aradi vértanúk útján az utazási iroda közelében. Amikor a Kisalföld újságírója karácsony előtt megnézte a pénzváltóként is működő üzlethelyiséget, egy rendőr az üzletben tartózkodott. Arra a kérdésünkre, mennyire napi gyakorlat ez, Gillich László, a Ciklámen Tourist kereskedelmi igazgatója úgy válaszolt: "hidegidőben néha bejönnek melegedni az irodába, de arról szó nincs, hogy állandóan rendőrök vigyáznának a munkatársainkra"."A sorozatos rablások után mind a rendőrséggel, mind őrző-védő céggel levontuk a tanulságokat és megtettük a szükséges lépéseket. Elsődleges célunk volt, hogy kollégáink életét védjük. A bútorokat golyóálló üveggel szereltük fel az egész üzletben. A védett tér korábban csak a valutaváltóra korlátozódott. Tizenkét kamera figyeli az üzletben történteket. A bejárati ajtón zsilipes, arcfelismerő rendszer működik. Ha valaki símaszkban, bukósisakban akar bejönni, az ajtó nem engedi be" - mondta Gillich László.Az utazási iroda munkatársai közül hármán élték át a négy rablás sokkját. Közülük ketten jelenleg is itt dolgoznak. Biztonsági őr már nincs az üzletben. Egy éve a rablók rá szegezték a fegyverüket és fenyegették a biztonsági őr életét. Ez a jövőben biztosan nem fordul elő.