Négysávossá bővítik az 1-es főút likócsi szakaszát

Az 1-es főút győri átkelési szakasza a Rába felett átívelő Béke hídtól egészen az M19-es autóútig kétszer kétsávos, kivéve egy nagyjából egy kilométeres szakaszt az Ipar utcától a likócsi körforgalomig, ahol kétszer egy sávra szűkül az aszfalt. Emiatt rendszeresen – főleg a közeli Audi-gyár reggeli és délutáni műszakváltásának idején – hatalmas torlódások alakulnak ki a környéken.

A megoldást – a 83-as főút Metro áruház környéki szakaszának napokban elkezdődött átépítéséhez hasonlóan – attól várják a szakemberek, ha azt a részt is négysávosra bővítik. Mindez most már nemcsak elképzelés, miután a napokban a Magyar Közlönyben megjelent az a kormányhatározat, amely egy kecskeméti és egy maklári beruházás mellett ezt a fejlesztést is nevesíti a megvalósítandók között. A dokumentum szerint a kabinet utasítja a Nemzetgazdasági Minisztériumot, hogy 2 milliárd 540 millió forintot biztosítson a győri munkálatokra. A pénzügyi ütemezés a 2018-as, a 2019-es és a 2020-as évekre vonatkozik, azaz az átépítés befejezését három év múlva tervezik.Simon Róbert Balázs Győr- Moson-Sopron megyei fejlesztési biztos – akinek ország-gyűlési képviselői körzetéhez a terület tartozik – kérdésünkre a döntést úgy értékelte, hogy eredményes lett az ügyben az önkormányzattal közösen folytatott lobbi. A politikus a fejlesztés részleteiről elmondta, hogy az sokkal nagyobb volumenű lesz, mint a szimpla négysávosítás. A kivitelezés részeként körforgalmat építenek a Dohány utcánál, melybe becsatlakozik egy direkt ág Győr felől az 1-es főútról, egy új, az Iparcsatorna feletti hídon keresztül.Az 1-es főúton elbontják a meglévő műtárgyat és helyébe újat építenek a Tóth László utca felett. Emellett felújítják a Dohány utcát csaknem 600 méter hosszon, illetve kialakítanak egy új felhajtóágat is az 1-es főútra a Dohány utca felől.