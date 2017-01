Négysávosítaná a 81-es főutat Győrtől Székesfehévárig a Jobbik

A 81-es főút Győr és Székesfehérvár közti kétszer két sávra bővítését kezdeményezi a Jobbik - erről tartott sajtótájékoztatót kedden Fodor Roland önkormányzati képviselő.



Elmondta, hogy ez a balesetmegelőzés miatt is fontos, ugyanis 2010 és 2016 között ezen az útszakaszon 907 személyi sérüléssel járó baleset történt és minden kilencedik halálos kimenetelű volt.



– Győr töretlen gazdasági fejlődéséhez nélkülözhetetlen a várost Székesfehérvárral, a Dunántúl másik gazdasági központjával összekötő, megfelelő gyorsforgalmi út. A négysávosítás a győri munkaerőhiányt is enyhítené, többen vállalnák, hogy ide járnak munkába – hangsúlyozta a jobbikos képviselő és megemlítette, hogy a 81-eshez közeli ipari parkokban több olyan kis- és középvállalkozás működik, amely győri cégek beszállítója.



A Jobbik szeretné elérni, hogy mielőbb kerüljön be a fejlesztési tervekben a 81-es főút négysávosítása. Ennek érdekében aláírásgyűjtésbe kezd.