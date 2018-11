Négy program egy napon - Így zenél a Liszt Ferenc Zeneiskola a győri advent első napján

Sok élményt és szakmai tapasztalatot szereztek a gyerekek az októberi, bécsi kiránduláson. Megnéztük a Muzsika Házát, ami egy különleges hely: a növendékek kipróbálhatták, - egy virtuális, interaktív játék segítségével - hogy milyen lenne vezényelni a Bécsi Filharmonikusokat

November 17-én tartották a 12. Lengyel Zenei Fesztivált.

A fesztivál délelőttjén tehetséggondozó programok voltak, délután pedig egy gyönyörű, zeneművekkel teletűzdelt történelmi megemlékezést tartottunk, hiszen idén van a lengyel függetlenség 100. évfordulója

2005 óta minden évben rendezünk műveltségi vetélkedőt, mindig egy előre kiválasztott téma kapcsán. Idén az impresszionizmus és Debussy állt a középpontban.

A növendékek háromfős csoportokba rendeződtek. Nagyon ügyesen helyt álltak, a zeneművek felismerésében is jeleskedtek.

Büszke vagyok a felkészültségi szintjükre, és arra, hogy a Zeneiskola nemcsak a zenetanulásról, hanem a kultúra iránti igény kialakításáról is szól.

A Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda növendékei saját iskolájukban lépnek fel,

Gyertyagyújtás a Széchenyi téren a Zeneiskola kórusával,

Tóth Éva emlékhangverseny (2001 óta a tanárok is pódiumra állnak: zenélnek, és példát mutatnak növendékeiknek),

Gitáros nap a Bezerédj-kastélyban.

Tóth Éva Emlékhangverseny.

Gitáros nap

Egymásra találtak azok a gitártanárok, akik a dzsesszben is ismerősen mozognak - mondja Szakács Erika a program kapcsán. A délután három órakor kezdődő gitáros rendezvény beszélgetéssel, előadással és koncerttel is várja az érdeklődőket. Egy-egy program külön is látogatható, a koncert például fél 5-től várja a zenekedvelőket.

- kezdi Szakács Erika, a Zeneiskola igazgatója, akit az őszi-téli programokról kérdeztünk.Az idei tanévben - az Oktatási Hivatal felkérésére - két országos verseny területi válogatóját bonyolítja le az intézmény, melyek közül az egyik (oboa-fagott) októberben zajlott, s a másik (kürt) januárban lesz.Őszi szünet után sem lassult a gépezet: november 17-én tartották at. A rangos tehetséggondozó programot évek óta figyelemmel kíséri a lengyel nagykövetség, sőt a lengyel konzul - Marcin Sokołowski - is részt vett a rendezvényen, ő adta át az elismerő okleveleket.Ötből három elismerést szlovák zeneiskolák növendékei érdemeltek ki, kettőt pedig a Liszt Ferenc Zeneiskola diákjai. A "20. századi és kortárs mű előadásáért"(zongora) kapott elismerő oklevelet, közönségdíjat pedigésvehetett át.- emeli ki Szakács Erika, aki a november 20-i műveltségi vetélkedőt is figyelmünkbe ajánlotta.Ahogy a korábbi években, úgy idén is egyre csak besűrűsödik az iskolai élet, amikor közeleg az advent. Az ünnepi programsorozat november 30-án kezdődik Győrben, a Zeneiskolának négy eseménye is van ezen a napon.Láthatjuk, hogy a Liszt Ferenc Zeneiskolában több olyan kezdeményezés is van, amik több mint tíz éve szerves részei az intézmény életének, és szép hagyománnyá nőtték ki magukat. Az igazgató szerint ehhez nagyon jó csapatmunkára van szükség, és büszke arra, hogy náluk ez jól működik.