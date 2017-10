Négy hajléktalant vert meg egy piás nő Győrben, az egyik rézcsővel kapott

Illusztráció

A Győri Járási és Nyomozó Ügyészség vádirata szerint egy nő 2016 nyarán Győr belvárosában megvert négy hajléktalan férfit. Egyiküknek töréses sérülést is okozott, majd elvette tőle 27.530 forint értékű tárgyait - közölte hétfőn a megyei főügyészség.A cselekmény elkövetésekor 47 éves nő ittas állapotban ment oda a belvárosában üldögélő, iszogató négy férfihoz. Velük szóváltásba keveredett, őket hangosan szidalmazta, majd megpofozta. A férfiak közül egyik sem ütött vissza.A cselekmény során az egyik férfi ittas állapotban a földre esett, ott a nő többször megütötte, valamint meg is rugdosta, majd a nála lévő rézcsővel kezdte testszerte és fején is ütlegelni. A férfi a bántalmazás következtében szemgödrének darabos törését szenvedte el.A magatehetetlenül fekvő, nyöszörgő férfi zsebeit ezt követően a vádlott átkutatta, onnan pénzt, cigarettát, mobiltelefont vett el összesen 27.530 forint értékben, majd távozott a helyszínről.Az ügyészség a vádlottat kifosztás bűntettével és súlyos testi sértés bűntettével vádolja. A büntetési tétel hét és fél évig terjedő szabadságvesztés.