Négy forgalmas helyszínen új jelzőlámpák védik a gyalogosokat Győrben - videó, fotók

Átépítés Győr-Ménfőcsanakon



A Horgas és Győzelem utca találkozását is átalakítják idén Ménfőcsanakon. A gyalogátkelőhelyet szűkítik, forgalomtechnikai megoldásokkal teszik biztonságosabbá.

A statisztikák szerint a gyakran használt gyalogátkelőhelyeken kevés gázolás történik. Több baleset fordul elő ott, ahol az autósok ritkábban látnak járókelőket. A Győri Útkezelő Szervezet tájékoztatásért felelős mérnökével közösen néztük meg az Új Bácsai út és Irinyi utca gyalogátkelőhelyet Vízivárosban. Az 1,3 km-es Új Bácsai utat napi 5000-7000 autó használja. Az Irinyi utca felől óránként 8-10 gyalogos halad át a főúton.Forgalomtechnikai szempontból itt már több elemet kipróbáltak az "autóversenyzők": táblák, burkolati jelek óvják a közlekedőket. A jobb láthatóság érdekében cserjéket ültettek át. Az Új Bácsai úton megvilágított zebrákat is bevetettek. Most ez a tendencia folytatódik az Irinyi utcánál. "A csomópontba sárgán villogó jelzőlámpát építünk. A lámpa gombnyomásra engedi át a gyalogosokat. A rendszer ugyanolyan elv szerint fog működni, mint a Pápai útnál és a Dessewffy utcánál" - mondta Máthé-Tóth Péter.Utóbbi helyszínen a jelzőlámpa elhelyezését megelőzően mintegy tíz éve halálos gázolás volt. Az Irinyi utcánál szerencsére eddig nem történt baj. Az Útkezelő szakemberei megelőzés céljából döntöttek a telepítés mellett. Az új lámpa 8-10 másodpercig ad majd szabad utat a gyalogosoknak. Nem lesz tehát "fitnesz lámpa", mint az Árkád melletti körforgalomnál vagy az Aradi vértanúk útján, ahol szednie kell a lábát mindenkinek. A jelzőlámpa az idei első félévben épül, a költsége 15 millió Ft. További három győri helyszínen is jelzőlámpának örülhetünk: a Mécs László és Kovács Margit utca, a Lajta út és az Ikva utca találkozásánál, valamint az Ifjúság körúton a "kanyarban". Ide is nyomógombos, sárgán villogó lámpát terveztek. A fejlesztésektől sebességcsökkentő hatást várnak.Megtekintettük a Bartók út és Attila utcai csomópontot is Nádorvárosban. Itt tavaly befejeződött az érdemi munka. A beruházás célegyenesben van, az útburkolati jeleket még plasztik elemekkel kell kiváltani. A kész útszűkítés révén kevesebb időt töltünk az úton. "A trükkös fényviszonyok miatt nappal is könnyen elvesztek az árnyékban a gyalogosok. A problémát úgy oldottuk meg, hogy halogén izzókat szereltünk az átkelőhely fölé. Így este fényárban közlekedhetnek a járókelők az úttesten" - mondta Máthé-Tóth Péter. Itt sem történt baleset az elmúlt években, de a közeli iskolába és óvodába járó gyerekek érdekében lépett az Útkezelő.