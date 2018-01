Négy autó ütközött az M1-es autópályán Győrnél - A sofőr kirepült a kocsiból, meghalt - újabb fotók a helyszínről

- Zavartalanul haladhat a forgalom a halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset helyszínén. Befejeződött a műszaki mentés és a helyszínelés az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a 118. kilométerszelvénynél történt halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset helyszínén - közölte a rendőrség.Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt január 25-én 3 óra körül az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Győr térségében. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint egy Hegyeshalom felé közlekedő autó átszakította a szalagkorlátot, majd nekiütközött a Budapest felé közlekedő oldalon egy trélernek. Az ütközés erejétől a sofőr kiesett az autóból és a tréler mögött haladó másik személyautó elé esett, ami elütötte. A balesetben a sofőr életét vesztette, ketten megsérültek, őket a mentők kórházba vitték., hogy aki teheti, már a 129-es km-nél lévő, 85-ös főúti csomóponttól kerüljön Győr irányába, majd a 81-es főúton, Székesfehérvár felé közlekedve a 115-ös km-nél visszatérhet a sztrádára.A Hegyeshalom felé tartók is lassabb haladásra készüljenek, ott a belső sávot zárták le.Győrben a 82-es főút bevezető szakaszán is jelentős torlódás alakult ki, ezért aki Veszprém felől tart a megyeszékhelyre, kerülhet a Nyúl-Győrújbarát útvonalon, de az 1-es és a 83-as főút Győrön átvezető szakaszain is a megszokottnál erősebb forgalomra kell számítani.halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt 2018. január 25-én 3 óra körül az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Győr térségében. Eddig tisztázatlan okok és körülmények között egy Hegyeshalom felé közlekedő autó átszakította a szalagkorlátot, majd nekiütközött a Budapest felé közlekedő oldalon egy trélernek. Az ütközés erejétől a sofőr kiesett az autóból és a tréler mögött haladó másik személyautó elé esett, ami elütötte. A balesetben - az elsődleges információk szerint - a sofőr életét vesztette, ketten megsérültek. Az érintett útszakaszt a rendőrség a helyszínelés és a műszaki mentés idejére lezárta és a forgalmat a 119. kilométerszelvénynél a 82-es főútra terelte. Tekintettel arra, hogy a balesetben érintett tréleren az egyik autó a pályatest Hegyeshalom felé vezető oldalára is átlóg, ezen a szakaszon a belső sávot szintén lezárták.Összeütközött négy gépkocsi csütörtök hajnalban az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 118-as kilométernél, a balesetnek halálos áldozata és két sérültje is van - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a rendőrség.Eddig tisztázatlan okok és körülmények között egy Hegyeshalom felé közlekedő autó átszakította a szalagkorlátot, majd nekiütközött a Budapest felé vezető oldalon egy trélernek. Az ütközés erejétől a sofőr kiesett az autóból és a tréler mögött haladó másik személyautó elé esett, amely elütötte.A balesetben az elsődleges információk szerint a korlátot átszakító autó vezetője életét vesztette, ketten megsérültek.Az érintett útszakaszt a rendőrség a helyszínelés és a műszaki mentés idejére lezárta és a forgalmat a 119. kilométerszelvénynél a 82-es főútra terelte. A balesetben érintett tréleren az egyik autó a pályatest Hegyeshalom felé vezető oldalára is átlóg, ezen a szakaszon a belső sávot szintén lezárták.A balesethez Győrből érkeztek ki a hivatásos tűzoltók, akik áramtalanították a járműveket és megkezdték a műszaki mentést.