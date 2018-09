Ne gyújtsa, gyűjtse! - a tűzmegelőzésre és a környezetvédelemre videóval hívják fel a figyelmet

Szabadtéri tűzgyújtás öt fő szabálya



1. Tűz soha nem hagyható felügyelet nélkül!

2. Legyen a közelben megfelelő mennyiségű oltóanyag (víz, homok, tűzoltókészülék)!

3. Gondoskodni kell a tűz irányításához szükséges kézi szerszámról (gereblye, lapát, vasvilla)!

4. Feltámadó szél esetén azonnal el kell oltani a tüzet!

5. Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, ahol ezt a települési önkormányzat rendeletben szabályozza, ott az égetés napját és időkeretét is szabályozzák. Amennyiben nincs ilyen rendelet, tilos az égetés! Javasoljuk a lakosság részére, hogy a kerti hulladékot gyűjtsék szelektíven, vagy ha lehetőségük van inkább válasszák a levegőt és környezetünket megkímélő komposztálást.

Szabadtéri tüzek minden évben jelentős számban fordulnak elő. Ezen tüzek keletkezése 99%-ban emberi tevékenységre vezethető vissza, sok esetben a növényi hulladék – rosszabb esetben más hulladék – elégetésével kezdődik. Sokan felügyelet nélkül hagyják a tüzet, vagy nem biztosítják a tűz eloltásához szükséges eszközöket, így akár épületek és emberek is veszélybe kerülhetnek.A tűzesetek további jelentős része lakásokban keletkezik, gyakran valamilyen nyílt lánggal összefüggő tevékenység (fűtés, melegítés, sütés, főzés, dohányzás, gyertyagyújtás) végzése közben. Ezen tüzek nagy része odafigyeléssel megelőzhető. A fűtőeszközöket rendszeresen ellenőriztetni kell, a tűzhelyen nem szabad felügyelet nélkül hagyni a készülő ételt, ha gyertyát, mécsest gyújtunk, ezt is körültekintően tegyük, ha elhagyjuk a helyiséget fújjuk el a gyertyát. Ha dohányzunk, győződjünk meg arról, hogy valóban eloltottuk-e a cigarettát. Biztonságunkat növelhetjük, ha füstérzékelőt helyezünk el a lakásban.A fűtési költségek csökkentése érdekében sokan otthoni fűtőberendezéseikben – a kandallóban, a cserépkályhában, a vegyes tüzelésű kazánban és a szenes kályhában – égetik el a háztartásban felgyülemlett hulladékokat. A hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés a megspórolt fűtési költségekkel szemben sokkal nagyobb kárt tud okozni. A fűtési szezonban sok kéménytűz is keletkezik, melyek kialakulásában és továbbterjedésében a nem megfelelő tüzelés-fűtés, a háztartási hulladék elégetése is közrejátszik.Felhívjuk a figyelmet, hogy szilárd tüzelésű fűtőberendezésben kizárólag papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el.A tűzre dobott háztartási hulladékok nagymértékben szennyezik a levegőt és károsítják egészségünket, de könnyen életveszélyes állapotokat is előidézhetnek otthonunkban. Egészségünk megóvása, a biztonságos fűtés és környezetünk védelme érdekében kiemelkedő jelentőségű, hogy csak a tüzelőberendezésünkhöz használható tüzelőanyagokkal fűtsünk, a kémények ellenőrzését és tisztítását pedig szakemberrel végeztessük el!Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a háztartásban keletkezett hulladékot ne dobják a tűzre, hanem gyűjtsék szelektíven, ezzel is biztosítva az élhető környezet fenntarthatóságát, az így gyűjtött hulladékok újrahasznosítását. Ezért kérjük: Ne gyújtsa, gyűjtse! - szól a megyei katasztrófavédelem felhívása.