Naptej mellé egy fenyőt? Van már bolt, ahol karácsonyi díszeket vásárolhatunk Győrben

Hol vannak már azok az idők, amikor népharag kíséretében tettük fel a kérdést, hogy: „Nem lehetett volna megvárni a halottak napját, s csak utána kitenni a karácsonyi díszeket?" Nemhogy novemberig, már szeptember végéig sem kell várni, hogy karácsonyi dekorációba fussunk bele valamelyik boltban. Nem számít az sem, hogy ugyanitt a visszatérő nyári meleg miatt egyesek még szúnyogriasztót keresnek.



A felvételt egy vásárló készítette Győrben, s megosztotta a Facebookon. Ebben semmi irracionális nincs. Merthogy a nem normális helyzet vált mostanra normálissá és elfogadottá – hűti le a kedélyeket dr. Bugovics Zoltán szociológus. A győri Széchenyi-egyetemen tanító szakember megerősíti, amit egyébként a kommentelők is mondanak: Nyugat-Európában nem ütközik meg senki azon, ha ilyenkor már kint vannak a feldíszített fenyőfák. Mert hozzászoktak ehhez. Annyi történt, hogy a nyugati trendet – mivel nyilván a kereskedőknek is megéri kirakni idő előtt az árut, mert megveszik – átvettük mi, magyarok is.

A szociológus állítja azt is: szépen lassan és még inkább belecsúszunk ebbe a helyzetbe, s nem lesz olyan helyzet, amelyen megbotránkoznánk: „Kint van a gumimatrac? Rendben. De nézd, úgyis kellene venni majd fenyőfaégőket, vegyük meg rögtön azt is!" Dr. Bugovics Zoltánt jobban dühíti az – ami viszont Nyugat-Európában nem jellemző –, hogy szeptemberben lehet ugyan fenyőfadíszt venni, de szandált, nyári cipőt már nem. Azt ugyanis beszedik a boltok polcairól...



Itt tartunk tehát 2018-ban, s bár kommentelőink most még azon élcelődnek, hogy karácsonykor majd keresik a húsvéti nyuszikat, lehet, erre nem kell sokat várniuk. Hogy ez mennyire veszi el a tél és a karácsony varázsát, rajtunk múlik.

Iskolakezdés után rögtön itt a karácsony



Hencsi: – Németországban már a Mikulások és a karácsonyi sütik is kint vannak bizonyos boltokban.

B. S.-né: – Más üzletek sem különbek, már kint vannak a hótaposók, a télikabátok!

Annamária: – Ebben csak az a vicc, hogy mire ténylegesen venne az ember karácsonyi dekorációt, addigra már nincs semmi.

Lexa: – Ennél nagyobb gondod az életben ne legyen. Én örülök neki és nem vagyok vele szerencsére egyedül. Nem szeretek mindent egyben megvenni több ezerért, inkább minden hónapban veszek valamit. És nekem nem teszi tönkre a várakozás hangulatát sem.

Katalin: – Decemberben meg majd kiteszik a húsvéti dolgokat...

Andrea: – Imádok kánikulában hógömböket rázogatni!

Andi: – Engem ez sose zavart, sőt: én már megvettem az overallt augusztusban. Biztos, hogy nem nyomorgok a boltban díszekért! Az jobban zavar, hogy 35 fok után két nap múlva egyből 8 fok jön. Mikor más rohangál karácsonyi cuccokért, egymást taposva, én sétálgatni fogok a gyerekeimmel az utcán. Októberben már ajándékot sem szándékozom venni. Amúgy is: akkor felnyomják mindennek az árát.

Marcella: – Mi? Múlt héten még iskolakezdés, most meg karácsony? Idén kihagyjuk a halottak napi gyertyákat?

