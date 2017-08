Napok óta áram nélkül: van, akinek a levegővételhez is áram kellene

A kis feszültségű hibákon még dolgoznak



Egyházi Nikoletta az E.On szóvivője szombat reggel a Kisalföld kérdésére elmondta: a középfeszültségű hibák javításával az egész megyében végeztek, a kis feszültségű hibák kijavításán pedig dolgoznak, reményeik szerint szombaton mindenhová odaérnek.



Olvasóink ma reggel Mosonmagyaróvárról a Rákóczi utcából és Győrsövényházról is jelezték - még mindig áram nélkül tehetetlenül várnak.

A legtöbb helyen a húsokkal telepakolt hűtőláda olvadása okozza a legnagyobb gondot."Ha tudtam volna, hogy ennyi ideig tart a hiba kijavítása, már elmentem volna, s veszek egy aggregátort. Tele a fagyasztó csirkékkel, több tízezer forint károm lesz" - mondta szombat reggel egy férfi Árpásról, ahol az Egyedi utcában nincs még áram."Kisnyugdíjasok vagyunk, feleségem beteg, nem tudunk semmilyen gépet használni. A fagyasztó meg tele hússal" - bosszankodott egy sopronnémeti nyugdíjas a Kossuth Lajos utcából.Rábapatonán a Külső Rákóczi utcában sincs áram több mint 36 órája, míg várbalogi olvasónk szerint a faluban ugyan visszajött az áram, de náluk és az önkormányzatnál a szemközti, folyamatosan meghibásodó trafónál elfelejtették őket is visszakapcsolni a rendszerre.A halászi Halász Ferencnek olyan készülékre van szüksége, amely a légzését segíti. "Anélkül elaludni sem merek, volt, hogy újraélesztettek, mert nem vettem levegőt. A készülék azonban árammal megy, s szombat délben még mindig - immár harmadik napja - nincs áramunk a Révai utcában. Két éjszakát nem is töltöttem idehaza. Nap közben is, ha elfáradok, megpihenek egy kicsit, szükségem van a gépre - de egyelőre nem működik, hiába dugom be a konnektorba."Olvasóink nemcsak Halásziból, de Himodról, Rábacsanakról és Győrsövényházról is jelezték, hogy a szakemberek náluk még mindig nem javították ki a hibát - a hűtők viszont - bár jól tartották magukat - kezdenek teljesen kiolvadni. Dunakiliti egyes részein csütörtök óta a Vidanet-hálózat nem működik, se internetezni, sem televíziót nézni nem lehet.