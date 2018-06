Napi harminc forintból járhat dolgozni a győrújbaráti Bagó István

A bicikli, aminek az építését Bagó István fejezte be, negyven kilométer/órával haladhat. Fotó: Bertleff András

– Nagyanyám szokta mondani, hogy a kerékpár „kenyérgőz meghajtású", azaz kenyeret fogyasztó emberek erejével működik. Ezért írtam ezt karosszériás fekvőbiciklimre. Ennél olcsóbb közlekedési eszköz nincs, rendelkezik az autó előnyeivel, annak hátrányai nélkül, igaz, különleges járgányom haladását elektromos meghajtás segíti – mondta el a győrújbaráti Bagó István, aki hét éve háromkerekűjével jár nap mint nap Győrbe dolgozni, hőségben, havazásban is.Bagó István biciklije időjárástól függetlenül használható a karosszériájának köszönhetően, hiszen így fedett, csaknem zárt teret biztosít a benne ülőnek. Pontosabban a benne fekvőnek, mert ilyen testhelyzetben egy akár 180 centi magas ember is kényelmesen elhelyezkedhet benne. Nyáron a szellőzést nyitható tetőablak, több nyílás biztosítja, télen a szélvédő üveg meggátolja, hogy a hideg szél az arcába vágjon a biciklizőnek. A száz kilogrammos jármű harminc-negyven kilométer/órával haladhat, száz kilométert 220 forintból megtesz, ezért a győrújbaráti férfi útja munkahelyére és onnan haza napi harminc forintból kijön.– Húsz éve építettem először fekvőkerékpárt, egy nyáron át tartott és csak két napja volt kész, amikor a próbaúton egy előző autóval összeütköztem. Nekem nem lett bajom, de a bicikli tönkrement és elment attól a kedvem, hogy újra sok munkával összerakjak egyet. Hét éve viszont megláttam az interneten, hogy a fővárosban valaki az enyémhez hasonlót, üvegszálas burkolatút épít, aminek jól kilátni az ablakain. Félkészen megvettem és magam fejeztem be, azóta használom és mindig fejlesztem, átalakítom – mondta el a fizika–technika tanár végzettségű férfi és hozzátette: egy ilyen járgány annyiba kerül, mint egy használt autó, de nem kell bele benzint tankolni, könnyű vele parkolni, ezért nem kell fizetni. Neki öt év alatt visszahozta az árát. Állítja, félteni sem kell, hiába alacsony a szerkezet, észreveszik az autósok. Inkább az fordul elő olykor, hogy annyira rácsodálkoznak a különleges biciklire, hogy az elvonja figyelmüket az útról. Szerinte a közlekedésben a gyorshajtás és a szabályszegés a veszélyes.– A karosszériás kerékpár megoldás a szmogra, a dugókra, a spórolásra, a mindennapi testmozgásra. Örülnék, ha többen követnék a példám, mert nekem a környezetvédelem fontos. Erről természetesen a diákjaimnak is szoktam beszélni, ha a biciklimről kérdeznek, és azoknak, akik az utcán megszólítanak. Készül egyébként Budapesten két- és gyermeküléses, négykerekű változat is, a pannonrider.com oldalon a kipróbálást is lehet kérni – jegyezte meg végezetül az informatikát tanító győrújbaráti férfi.