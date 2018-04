Nagyszabású felújítások kezdődnek a 82-es főúton, jelentősen nő a menetidő

A térképen láthatjuk a két rossz szakaszt, amelyek felújítása a napokban elkezdődik.

Több 10 ezer embert érintenek a most kezdődő felújítások Nyúlnál. Az út jobb lesz, de ennek ára van...Kara Ákos államtitkár és országgyűlési képviselő javaslatára került be a 100 milliárdos kormányprogramba a 82-es főút egyik rossz szakaszának rendbetétele, a győrújbaráti bekötőtől a faluig. A szakemberek szerint régóta balesetveszélyes ez a szakasz a gyűrődések és a nyomvályúk miatt, most teljes burkolatcserét végeznek, a töredezett részeken pedig szakaszonkénti pályaszerkezet-csere lesz.Borítékolhatjuk ugyanakkor, hogy a felújítással járó munka jelentősen megnöveli majd a menetidőt a 82-esen, ezért a környező településeken élők közül sokaknak érdemes megfontolni, hogy elsurranjanak Győrság vagy tovább Töltéstava felé. A felújítás egyes szakaszain – nem egyszerre – jelzőőrös irányítás, majd később rendőrlámpa lesz, s félpályás lezárásra számíthatunk. A munka remélhetőleg a nyári szabadságolások előtt véget ér, a teljes beruházás 120 napos, de remélhetőleg ennyire nem lesz szükség. A héten padkanyeséssel, majd a jövő héttől pályaszerkezet-cserével kezdődik a kivitelezés – mondta a kivitelezőtől kapott információk alapján Kara Ákos a Kisalföldnek.Hozzátette: a térség folyamatosan fejlődik, ezzel párhuzamosan napokon belül a nyúli Szabadság utcát is elkezdik felújítani, ami jobbra kanyarodva a Táncsics utcában folytatódik, s a Szurdik utcáig új burkolatot kap. Ez az egy kilométeres, derékszögű szakasz sem a nyúliak belügye, első része a 8311-es állami útnak, ami a 82-est és a 83-ast összeköti. Túlsó végén újult meg 5 éve az a 3 kilométeres, életveszélyes szakasz, ami az anya halálát okozó vascső rémes emlékét idézi.A Nyúltól induló összekötő út felújítása csaknem 20 ezer embert érint – mondta Kara Ákos, akinek javaslatára a 8311-es út bekerült a Modern Városok Programba, s a töredezett szakasz burkolatfelújítása mellett biztonságosabbá építik a Szurdik-csomópontot is. A későbbiekben a munka folytatódik ettől a kereszteződéstől Győrújbarát felé, míg a teljes szakasz biztonságosabb nem lesz a pápai és a veszprémi főút között.A félpályás lezárásokkal járó munka várhatóan nyár közepéig tart, ugyanakkor – hangsúlyozta Kara Ákos – a fejlődés az itt élők érdeke és a felújítások türelmet igényelnek. Ezért hát itt az alkalom, hogy már most jelezzük: valamikor nyáron elkezdik a burkolatcserét a 82-es Győr felé eső szakaszán is, az M1-esautópálya és a kismegyeri vasúti pálya közötti egy kilométeren. Kara Ákos úgy látja: erre is igen nagy szüksége van már a térségnek, s azért várnak a kezdéssel, mert kérte: előbb legyen kész a győrújbaráti Fő utca felújítása. Addig tehát nem kezdik el ezt a részt, amíg a győrújbarátiak surranóútnak használhatják a 82-esnek ezt a szakaszát. Utána viszont a kismegyeri vasúti átjárónál lesznek félpályás lezárások nyáron, a balatoni szezonban – számítsunk rá!