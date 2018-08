Nagy területen égett a száraz fű és az avar Pannonhalmán

Nagy területen, mintegy háromezer négyzetméteren égett foltokban a száraz fű és az avar Pannonhalmán, az Arany János utca mögötti részen. Pannonhalmáról és Győrből hivatásos, míg Veszprémvarsányból önkéntes tűzoltók érkeztek a lángok megfékezéséhez.Az egységek megállapították, hogy az erdő alját is elkapta a tűz, valamint öt köbméternyi fakupac és lekaszált fű is lángra kapott. A tüzet három vízsugárral körülhatárolták, majd a két munkagéppel széthúzott fahulladék beizzásait is eloltották. Az egységek jelenleg az utómunkálatokat végzik - tájékoztatott honlapján a katasztrófavédelem.