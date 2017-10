Nagy találkozás lesz - I. Ferenc pápa fogadja az értelmi sérült győri labdarúgókat - fotók

Kovács Tamás, Berki Zoltán, Nyári István, Merényi Norbert, Preiner Márk, Pusztai Márk, Hegyi József.

Az Örök városban nem csupán remek mérkőzések és városnézés várja a magyar csapatot, a fiataloknak I. Ferenc pápát is lesz szerencséjük élőben látni."A srácok több mint 200 értelmi sérült labdarúgó közül vívták ki, hogy viselhessék a magyar mezt. Hosszú ideje fociznak, megállják a helyüket a nemzetközi mezőnyben. A programról egyelőre keveset tudunk, de esély mutatkozik arra, hogy ne csak szentmisén vehessünk részt.Több protokollszabályt már elküldtek az olaszok. Ezek között szerepel, hogy ne vigyünk ajándékot a szentatyának és a fényképekre se legyünk gondunk. A Vatikán hivatalos fotósainak felvételeit később megkapjuk. Ezekből az információkból reméljük, hogy néhány szót is válthatunk I. Ferenccel" - közölte Szünstein Mónika, akinek saját fia is rendszeresen sportol az értelmi sérültekkel. A győri tanárnő két éve már átélt egy nagy találkozást. A Los Angeles-i Speciális Olimpiánvállalt vele a modernkori sporttörténelem ikonja, az úszó Michael Phelps.

"A srácok közül ketten vallásosak, a többiek is izgatottan várják az audienciát. A sporttól, a labdarúgástól sokat kaptak, tudják, hogyan kell viselkedni. Jó lelkű személyiségük sokat fejlődött a pályán. A kakaskodást, az ellenféllel szembeni tiszteletlenséget soha nem tűrtem. Hamar megtanulták, hogyha káromkodnak meccs közben, azonnal le hívom őket és a kispadon találják magukat" - mondta Szünstein Mónika, aki Lengyel Lajossal, az MSOSZ elnökével, delegációvezetővel és Marton Gergellyel szakág-vezetővel kíséri a csapatot.A speciális labdarúgó csapatot öt játékos képviseli a pályán, közülük két focista ép. A szabályokat azért alakították így, hogy az ép és sérült emberek összecsiszolódjanak, segítsék a társadalmi integrációt. A győri Szabóky-szakiskola diákjai évek óta ismerik ép, zömében Pápáról érkező társaikat.A magyar csapat kinti költségeit az olasz vendéglátók állják, a repülőjegyet a szövetség biztosítja. A Győri Műszaki Szakképzési Centrum vezetője, Gede Eszter évek óta támogatja a diákok sportolását. Most kisbuszt biztosít Ferihegyre, majd a repülőtérről haza a csapat tagjainak.