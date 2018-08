Nagy munkába kezd a vízi társulat Győrben

A Győri Vízi Társulat a nyári időszakban Sokorópátkán az Istvánmajor árok, Táp külterületén a Vezseny-ér és Pér-Mindszentpuszta térségében a Mindszenti-árok meder és partrendezési munkáit fejezte be. A munkákhoz az érintett gazdálkodók is hozzájárultak, valamint a vízfolyás melletti területek rendezése, igénybevétele a tulajdonosok, földhasználók bevonásával történt.A nyári időszakban elsősorban a települések belterületén végezték a vízfolyások fenntartását, gyommentesítését. Szeptembertől három nagyteljesítményű kaszálógéppel és 15 kézi munkaerővel (és motoros kaszával) megkezdik az őszi fenntartási munkákat több mint 450 kilométernyi „vízfolyáson."A nyári aszályos időjárás ellenére a Vezseny-ér rendezését követően a mederben jelentős vízmennyiség folyik, amely a péri és töltéstavai halastavakat táplálja. A medrek egy részének rendezésével lenne lehetőség a nyári aszályos időben az öntözővíz biztosítására, vagy tározók kiépítésével az esős időszakban a víz visszatartására. A társulat működési területén több vízfolyáson is kezdeményezték a gazdálkodók öntözővíz tározó kialakítását, melyek jelenleg „engedélyeztetés alatt vannak".A létesítmények kialakításában, fenntartásában és üzemeltetésében az új tavaknál és a meglévőknél is partner a társulat. A rendelkezésre álló géppark és létszám a fenntartás mellett alkalmas a tavak környékének, vízpartok karbantartására is.